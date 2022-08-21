"єРобота" набуває популярності: названо Топ-3 напрями та регіони-ледери — Finance.ua

"єРобота" набуває популярності: названо Топ-3 напрями та регіони-ледери Вчора 14:29 — Особисті фінанси

"єРобота" набуває популярності: названо Топ-3 напрями та регіони-ледери

Державна програма «єРобота» набуває усе більшої популярності. На цьому наголосив народний депутат Данило Гетманцев і назвав Топ-3 напрями та регіони-лідери.

Гетманцев у Telegram нагадав, з 1 липня у рамках Плану відновлення України було запущено нову програму «єРобота». Її мета — створення нових робочих місць та розширення виробництв за рахунок грантової підтримки від держави. На середину серпня, усього за півтора місяці від старту, на Програму подано вже понад 7,5 тисяч заявок.

Держава підтримує грантами наступні напрями:

фінансування створення / розвитку будь-якого виду бізнесу — до 250 тисяч гривень;

створення нових переробних підприємств;

створення нових садів і теплиць;

закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та іншого, що потрібно для виробництва товарів та послуг.

Виділені на програму «єРобота» з резервного фонду перші 103 млн грн підуть на:

створення нових малих і мікро-бізнесів (74 млн грн);

проекти у сфері садівництва (29 млн грн).

Серед Топ-3 напрямів, які користуються популярністю серед заявників:

відкриття кафе і кав’ярень (10,7%);

створення підприємств роздрібної торгівлі (8,0%);

бізнеси в індустрії краси (4,7%).

Регіони-лідери, звідки надійшло найбільше заявок:

Київ та Київська область (31%);

Дніпропетровська область (9%);

Львівська область (7%).

Довідка Finance.ua:

українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота»;

«єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;

перша програма передбачає гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга — гранти до 8 мільйонів на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Третя і четверта програми — гранти на висадку садів (до 400 тисяч гривень за 1 гектар) і побудову теплиць (до 7 мільйонів гривень). П’ята програма — це гранти для стартапів у сфері ІТ. Шоста — це гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій

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УНН За матеріалами:

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