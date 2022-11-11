Як гібридна робота вплинула на роботу компаній — дослідження — Finance.ua

Як гібридна робота вплинула на роботу компаній — дослідження Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як гібридна робота вплинула на роботу компаній — дослідження

За останні два роки багато компаній успішно перейшли на гібридний формат роботи, коли співробітники мали змогу працювати як віддалено, так і з офісу. 63% бізнес-лідерів українських компаній та 48% керівників світових компаній зауважили, що гібридний режим роботи позитивно вплинув на інвестиції в технології робочого місця.

Про це свідчать результати щорічного дослідження KPMG «Погляд керівників бізнесу 2022» в Україні та світі.

Щодо впливу віддаленої роботи на утримання співробітників, варто зазначити, що думки українських та світових бізнес-лідерів кардинально відрізняються. 15% керівників у світі кажуть, що гібридний формат негативновплинув на утримання працівників, а в Україні бізнес-лідери, навпаки, визнали, що можливість працювати з дому або з офісу позитивно вплинула на утримання талантів.

На відміну від позитивних тенденцій впливу на операційну діяльність компаній, в Україні, за думкою керівників, спостерігається негативний вплив гібридної роботи на продуктивність співробітників (42%) та погіршення їх морального стану (37%), які є основними показниками рушійної сили будь-якої прогресивної компанії.

У світі ці показники набагато нижчі — 13% та 12% відповідно.

Інфографіка: KPMG

Робоче місце майбутнього

Українські та світові бізнес-лідери притримуються протилежно різних думок стосовно того, як має виглядати робоче середовище в наступні три роки.

65% світових керівників очікують, що через три роки офіс стане основним робочим середовищем. На противагу керівники українських компаній і надалі уявляють роботу в гібридному форматі (88%), що втричі перевищує очікування світових лідерів (28%). Про традиційну роботу в офісі кажуть лише 5% українських керівників.

Водночас керівники як в Україні (5%), так і в світі (7%) не планують трансформувати робоче середовище до формату повністю віддаленої співпраці.

Інфографіка: KPMG

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