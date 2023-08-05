Сім ознак, що ви провалили співбесіду — Finance.ua

Сім ознак, що ви провалили співбесіду Сьогодні 10:50 — Особисті фінанси

Сім ознак, що ви провалили співбесіду, Фото: freepik.com

Співбесіда може стати справжнім стресом для пошукача, а ще гіршими емоційними муками може бути очікування її результатів. Проте спрогнозувати фідбек роботодавця можна одразу після інтервʼю.

Експерти порталу з пошуку роботи budni.rabota.ua розповіли про основні ознаки, які вкажуть, що ви не пройшли співбесіду і краще забути про цю компанію.

Тривалість співбесіди

Здебільшого інтервʼю з кандидатом триває близько 30−45 хвилин. За цей час HR намагається дізнатися більше про відповідність досвіду пошукача вимогам вакансії, його цінності та життєві орієнтири.

Якщо співбесіда зайняла не більше як 15 хвилин, це є тривожним дзвіночком. Подумайте, можливо, роботодавець прийняв рішення щодо вашої кандидатури ще на початку інтервʼю. Або ж вибір був зроблений на користь іншого претендента ще до розмови з вами.

Залученість HR-а чи потенційного керівника

Коли інтервʼюер зацікавлений у вашій кандидатурі, він максимально залучений до розмови. Він дивиться в очі, його мова тіла подає позитивні знаки, він активно слухає вас. Якщо ж помітили, що під час онлайн-співбесіди співрозмовник не дивиться в екран, а під час особистої зустрічі — ніби літає в хмарах або в буквальному сенсі спостерігає за хмарами за вікном, то навряд ваша кандидатура його зацікавила.

Суперечки

Якщо на співбесіді ви не ведете невимушену розмову, а починаєте сперечатися з інтервʼюером, хто із вас має рацію відносно робочих чи життєвих питань, то це ще один недобрий знак.

Так, не потрібно кивати, якщо ви не погоджуєтеся з цінностями компанії чи робочими обовʼязками на вакантній посаді. Все ж співбесіда — це можливість і для вас зробити висновки про роботодавця.

Відсутність додаткових запитань

Після розповіді про себе у більшості випадків HR поставить кандидату запитання, щоб отримати додаткові подробиці. Це можуть бути і уточнювальні запитання до ваших слів, і заздалегідь заготовлений список, стандартний для всіх кандидатів. Якщо немає жодних запитань, то швидше за все ви не зацікавили роботодавця.

Обговорення подальших дій

Здебільшого HR намагається всім кандидатам повідомити про наступні етапи співбесіди, терміни ухвалення остаточного рішення чи особливості працевлаштування саме в цю компанію. Якщо після співбесіди співрозмовник не надав вам жодної інформації, то це може бути сигналом того, що вам тут нічого не світить і він просто не хотів вдаватися у подробиці.

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Звісно, є варіант, що він міг забути про це сказати, але це вже ставить під сумнів професійність кадрів у цій компанії.

Розповідь про компанію

Якщо роботодавець зацікавлений у кандидаті, то намагається «продати» йому компанію: розрекламувати, який вона лідер на ринку, як тут добре працювати, намалювати карʼєрні перспективи. Якщо ж вам співрозмовник сухо розповів, чим компанія займається та перерахував соцпакет, то це може бути ознакою, що вас не розглядають частиною команди.

Відверте зізнання

Таке трапляється нечасто, але все ж. Наприкінці співбесіди інтервʼюер може відкрито сказати, що не бачить вас на вакантній посаді. У такому разі ви можете додатково запитати, що пішло не так або який аспект не влаштував роботодавця. Це дасть змогу підготуватися до наступної співбесіди краще або пропрацювати прогалини у ваших професійних досягненнях.

Як би не пройшла співбесіда, не потрібно ставити на собі хрест та засмучуватися. Адже невдале інтервʼю — це лише ще один привід для покращення та крок до роботи вашої мрії.

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