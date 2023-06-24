43% компаній планують або вже використовують ШІ під час співбесід, — опитування Сьогодні 05:41 — Технології&Авто

43% компаній планують або вже використовують ШІ під час співбесід, — опитування, Фото: freepik.com

До 2024 року 43% компаній планують почати або вже використовують штучний інтелект (ШІ) для проведення співбесід під час прийому на роботу.

Про це свідчать результати опитування Resume Builder.

Дві третини з цієї групи вважають, що співбесіди зі штучним інтелектом підвищать ефективність найму, а 15% кажуть, що ШІ буде використовуватися для ухвалення рішень щодо кандидатів без участі людини. Водночас 85% переконані, що програма надаватиме рекомендації щодо кандидатів, але остаточні рішення все одно прийматиме людина.

«Не дивно, що компанії інвестують в ШІ-інтерв'ю, оскільки вони продовжують намагатися оптимізувати процес співбесіди, — сказала головна консультантка з питань кар'єри Стейсі Халлер. — Я особисто не вірю, що людську взаємодію можна замінити, але якщо компанії вважають, що це допоможе їм ефективно відбирати кандидатів, ми побачимо, як ця практика продовжить розвиватися».

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Відповідаючи на питання про те, на якому етапі будуть проводитися співбесіди зі штучним інтелектом, 65% респондентів відповіли, що він служить інструментом раннього відбору, 14% сказали, що це останній етап процесу, а 17% - що співбесіда зі ШІ буде єдиним етапом.

Крім цього, 79% респондентів стверджують, що «дуже ймовірно» (31%) або «дещо ймовірно» (48%), що співбесіди зі штучним інтелектом відсіюють гідних кандидатів частіше, ніж співбесіди з людиною-інтерв'юером.

Також 62% опитаних вважають «дуже ймовірним» (27%) або «дещо ймовірним» (36%), що ШІ з часом повністю замінить менеджерів із найму в їхніх компаніях.

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