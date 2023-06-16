ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом — Finance.ua
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ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом

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ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
Європейська комісія розширила використання штучного інтелекту під час перекладу, вперше дозволивши автоматичний переклад своїх пресрелізів без людської участі. Це дозволить пришвидшити їхню публікацію та збільшити кількість мов перекладу.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Politico.
Речник Єврокомісії Ерік Мамер оголосив, що в межах нового пілотного проєкту Єврокомісія негайно публікуватиме автоматизовані переклади, де міститиметься застереження, що він може не відповідати оригіналу. Після автоматичного перекладу готуватиметься й ручний, який додаватиметься пізніше.
«Цей новий інструмент забезпечить вам швидший доступ до перекладів наших пресматеріалів обраною вами мовою з моменту публікації, а також надасть вам доступ до більшої кількості перекладів загалом», — сказав Мамер.
За нинішньої системи співробітники ЄС та підрядники перекладають пресрелізи Єврокомісії лише французькою, англійською й німецькою мовами, а також іншими мовами залежно від тематики.
ЄС запровадив машинний переклад кілька десятиліть тому, аби впоратися з усе більшим обсягом юридичних документів, що призвело до зменшення кількості перекладачів, яких доводилося наймати.
За останнє десятиліття спеціальний перекладацький підрозділ Єврокомісії скоротився на 17% попри те, що обсяг роботи збільшився з приблизно двох мільйонів сторінок у 2013 році до 2,5 мільйона у 2022 році.
Минулого року перекладачі Європейського парламенту деякий час страйкували через те, що деякі євродепутати вмикалися на засідання із шумних приміщень, тим самим ускладнюючи переклад.
За матеріалами:
Економічна Правда
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