Як виділитися на співбесіді серед інших кандидатів — Finance.ua

Як виділитися на співбесіді серед інших кандидатів Сьогодні 14:13 — Особисті фінанси

Як виділитися на співбесіді серед інших кандидатів

ІТ-рекрутерка та HR-менеджерка Карина Єремеєва поділилася порадами, як кандидатам можна виділитися під час співбесіди.

Про це пише Dev.ua.

Знання компанії

«Завжди вражає, коли кандидат добре орієнтується у компанії», — зазначила рекрутерка.

Вона радить вивчати історію та цінності компанії, а також поцікавитись останніми подіями, які відбувалися в ній.

Структуровані відповіді

Будьте готові висловлювати свої думки чітко та структуровано. Для цього варто використовувати методику STAR: Situation, Task, Action, Result.

Оригінальні запитання

Замість стандартних ставте неочікувані питання. Це покаже креативність та глибину мислення.

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Взаємодія та слухання

«Співбесіда — це двосторонній процес», — наголошує Єремеєва. Тому варто показати, що готові не лише відповідати на питання, але й задавати їх. Для цього потрібно уважно слухати та реагувати на ідеї, які висловлює роботодавець.

Особистий бренд

«Будьте впевнені в собі та позитивні. Ваша енергія та впевненість можуть бути вирішальними у враженні роботодавця», — на останок порадила рекрутерка.

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Нагадаємо, раніше експерти порталу з пошуку роботи budni.rabota.ua розповіли про основні ознаки, які вказують, що ви не пройшли співбесіду і краще забути про цю компанію. Співбесіда може стати справжнім стресом для пошукача, а ще гіршими емоційними муками може бути очікування її результатів. Проте спрогнозувати фідбек роботодавця можна одразу після інтервʼю.

Попри дефіцит персоналу, роботодавці шукають ідеальних і надійних співробітників, стресостійких експертів із готовністю до змін. Вибирають довго і ретельно, зважаючи на усі за та проти, й повертаються до тих, кому вдалось себе проявити на всі 100%. Раніше експерти Work.ua також назвали декілька порад, які допоможуть вам виділитися на співбесіді та отримати роботу мрії.

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