Як написати резюме та пройти співбесіду, коли немає досвіду — Finance.ua

Як написати резюме та пройти співбесіду, коли немає досвіду Сьогодні 08:08 — Особисті фінанси

Як написати резюме та пройти співбесіду, коли немає досвіду

Портал work.ua поділився конкретними рекомендаціями про те, що писати в кожному пункті резюме, навіть якщо немає досвіду. Також експерти поділилися класним методом, як скласти найкращу розповідь про себе на співбесіді.

Як підготувати резюме

Дизайн та структура

Дизайн важливий. Якщо ви не маєте унікальних дизайнерських навичок, використовуйте готові шаблони чи спеціалізовані сервіси. Посилання на таке резюме можна надіслати будь-кому електронною поштою.

Зміст кожного пункту

Ім’я та контакти. Вказуйте лише актуальні дані. У графу соціальні мережі можна додати профіль linkedIn. Інші соціальні мережі, якщо це не робочі сторінки й ви їх попередньо не почистили, можна не вказувати. Додайте фотографію у бізнес-стилі, де буде видно ваше обличчя. Фото в повний зріст чи з відпочинку — не найкращий варіант. Рекрутера такий знімок не здивує, але й захоплення не викличе. Розділ «Про мене». Коротка, але яскрава розповідь про себе. Що вмієте, чого хочете, яку позицію шукаєте. Замість писати «відповідальна, комунікабельна та активна людина», покажіть це у прикладах до досвіду. Звісно, текст про себе варто редагувати відповідно до вакансії. Досвід роботи — так, тут є про що писати. Можна описати проєкти, у яких ви брали участь під час навчання, чим займалися у студентській організації AIESEC, які були результати вашої роботи. Можливо, ви були волонтером? Опишіть це. Згадайте всі практики та стажування, які ви проходили. Вкажіть назви заходів, в яких брали участь. Який вигляд це матиме: назва проєкта та ваша роль у ньому, обов’язки, які ви виконували, досягнення. Наприклад: "Самостійно організував навчальний тренінг з керування безпілотником для 30 осіб за 1 тиждень. Отримав захоплені відгуки учасників«.Намагайтеся вказувати не загальні дані, а конкретні. Наприклад: не «допомагала в проєкті», а «щодня допомагала керівнику з відправками фур з гуманітаркою». Відчуваєте різницю? Освіта та тренінги. Крім вашої основної освіти, вкажіть всілякі курси, освітні програми, семінари та конференції, які ви відвідували. Обов’язково прикріпіть сертифікат — це додасть вам авторитету в очах роботодавця. Ключові навички. Складіть список основних навичок, які ви опанували за період навчання. Вкажіть, у яких програмах можете працювати, знання мов тощо. Відштовхуйтеся від навчального досвіду. Додаткова інформація. Що стосується інтересів та хобі — можна вказати, але краще, якщо вони пов’язані з вашою спеціальністю.

Ще можна вказати, що ви можете надати рекомендації на запит. Звідки їх взяти? Попросити у керівників пройденого вами стажування чи практики.

Супровідний лист

У супровідному листі не переказуйте зміст резюме, вкажіть свої особливі риси. Напишіть, чому вас цікавить саме ця посада, саме ця компанія й чому саме ви підходите краще за інших.

Підказка: у розділі вакансії «Вимоги» зазвичай вказують, які навички та вміння повинен мати кандидат на посаду. Також зайдіть на сайт компанії. Використовуйте цю інформацію при складанні супровідного листа.

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Перевіряємо себе ще раз

Резюме не має бути довшим за одну сторінку (максимум 1,5-2).

Вказуйте лише актуальну та правдиву інформацію.

Пишіть конкретно та лаконічно.

Відштовхуйтесь від вимог до вакансії.

Пишіть супровідний лист у відповідь на вакансію.

Як проходити співбесіду

Перед співбесідою рекомендуємо підготуватись:

1. Ознайомитись з описом вакансії. Чи це те, чим ви справді мрієте займатися?

2. Ознайомитися з компанією: зайти на сайт, переглянути соцмережі, зайти в магазин, салон, шоурум.

3. Підготувати усну презентацію себе. До речі, для цього експерти пропонують використовувати такий метод:

Який я є. Які ваші якості допоможуть на цій позиції. Це не вихваляння. Якщо якості інші, то треба шукати й іншу вакансію.

Було. Розкажіть 2-3 приклади про те, як ці якості виявлялися раніше. Якщо немає досвіду роботи, згадайте громадську активність, зараз волонтери без досвіду роблять те, чого не вчать в університетах.



Команда. Розкажіть, як ви працюєте в команді. На роботі, в біговому клубі чи в джаз-бенді.

Орієнтири. Що для вас важливо, які маєте цілі та життєву позицію.



Таку доповідь за 5 хвилин не підготуєш, але це й для вас корисно — ви краще розумітимете себе, свої прагнення та плани на життя. І зможете вибрати відповідну роботу, яка допоможе їх досягти.

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