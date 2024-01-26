Як не потрапити в пастку при співбесіді та розпізнати обман — Finance.ua

Як не потрапити в пастку при співбесіді та розпізнати обман Сьогодні 07:49 — Особисті фінанси

Як не потрапити в пастку при співбесіді та розпізнати обман

Після повномасштабного вторгнення спостерігалися скорочення персоналу, закриття компаній, конкуренція шукачів зросла в п’ять разів, і просто мати роботу було за успіх.

Але іноді при працевлаштуванні через деякий час людина відчуває розчарування в роботі. Чому так виходить і як не натрапити на такого працедавця, щоб потім не розчаровуватись — відповіли аналітики.

Про це пише в аналітиці budni.robota.ua

Ми перерахували «червоні прапорці», що вкажуть на брехню роботодавця та підкажуть вам, я к діяти в такій ситуації.

Зайві, неконкретні слова

Слова на зразок «можливо», «якщо вийде», «але» тощо — підкреслюють сумніви у сказаному. Також якщо роботодавець по колу розповідає одне і теж без конкретних фактів.

Уникає відповідей на питання

Якщо ви задаєте питання на співбесіді і не отримуєте чіткої відповіді, то це дуже тривожний сигнал. У компанії або непрофесійно підходять до наймання нових співробітників, або ж точно щось приховують.

Небажання знайомити зі співробітниками

Було б бажано при співбесіді познайомитись хоч трохи зі співробтіниками. Якщо рекрутер відмовдяє вам у цьому, то це може свідчити про недовіру до працівників, нездорову робочу культуру та приховування дійсності.

Коли роботодавці можуть говорити неправду:

Зарплата і компенсації. Цей вид обману стосується фінансової складової роботи. Рекрутер може сказати неправду щодо розміру премії за виконаними КРІ, яку працівник не отримає ніколи, назвати суму зарплати до вирахування податків, пообіцяти компенсації, які насправді будуть доступні вам не в повному обсязі або доступні лише деяким працівникам компанії, в перелік яких ви не входите.

Карʼєрний ріст. Якщо в компанії не впевнені, що зможуть дати ріст фахівцеві, інформацію можуть прикрасити. Адже, можливо, колись посада керівника відділу звільниться, і саме ви зможете її обійняти.

Посадові обовʼязки та зона відповідальності. Також рекрутери можуть не до кінця окреслити специфіку вашої роботи або рівень посади. Можуть промовчати і про складнощі роботи, з якими ви стикнетеся, вже коли працевлаштуєтеся.

Умови роботи. Роботодавці іноді не кажуть про ненормований робочий день, перепрацювання, роботу у вихідні чи графік, який вам не підійде.

Також вам можуть обіцяти віддалену зайнятість, але потім постійно знаходяться приводи для виїзду в офіс.

Довідка Finance.ua:

До кар'єрних змін потрібно підходити стратегічно. Виважена, продумана зміна кар'єри, швидше за все, призведе до більшої задоволеності роботою. Якщо ви плануєте змінити кар'єру — незалежно від того, чи вам 30, 40, 50, 60 і більше років, — ось дев’ять кроків, які допоможуть вам це зробити.

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