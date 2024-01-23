Як змінити кар'єру в будь-якому віці: 9 кроків — Finance.ua

Як змінити кар'єру в будь-якому віці: 9 кроків Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як змінити кар'єру в будь-якому віці: 9 кроків

До кар'єрних змін потрібно підходити стратегічно. Виважена, продумана зміна кар'єри, швидше за все, призведе до більшої задоволеності роботою.

Якщо ви плануєте змінити кар'єру — незалежно від того, чи вам 30, 40, 50, 60 і більше років, — ось дев’ять кроків, які допоможуть вам це зробити.

Проведіть особисту інвентаризацію

Заведіть щоденник. Спочатку проаналізуйте свої реакції на поточну роботу і те, як вони впливають на вашу задоволеність роботою. Ставте собі складні запитання на кшталт: «Що саме в моїй роботі мені подобається чи не подобається?». Відповідайте на них, а потім прочитайте свої відповіді. На основі власних записів ви побачите картину того, чи задоволені своєю роботою.

Проведіть інвентаризацію своїх навичок, цінностей та інтересів, пов’язаних з роботою, яка вам подобається. Згадайте випадки, коли ви досягали успіху, і подумайте про те, що ви робили — це була робота, волонтерство, стажування тощо.

Визначте, які навички сприяли вашому успіху і як їх застосувати до ролей, які вас зацікавили.

Вирішіть, чи хочете ви змінити галузь

Для когось зміна кар'єри може означати початок роботи в суміжній або зовсім новій галузі, водночас інші можуть шукати нову професію в тій самій галузі.

Вирішити, що найкраще для вас, означає використати свій особистий досвід, знання та вміння, щоб визначити, які професії та галузі найкраще відповідають вашим потребам.

Мозковий штурм кар'єри

Щоб отримати більше інформації про можливості кар'єрного росту, проведіть мозковий штурм робочих місць і галузей, які можуть добре відповідати вашим навичкам і цінностям.

Якщо вам важко знайти кар'єру, яка відповідає вашим потребам, зверніться за порадою до людей з вашої професійної спільноти. Ви також можете звернутися за порадою до кар'єрного консультанта, який допоможе дізнатися більше про вашу особистість і про те, як вона вписується в сучасний ринок праці, що розвивається.

Вивчіть потенційні вакансії

Після того, як ви визначилися з кількома потенційними робочими місцями, можете розпочати більш глибоке дослідження.

Один зі способів дізнатися більше про сферу, яка вас цікавить, — поспілкуватися з людьми, які працюють у цій галузі або компанії/або працювали колись. Їхня думка та відгуки можуть підштовхнути до важливих кроків.

Складіть план дій

Створення плану дій означає визначення чіткої мети та етапів для її досягнення. До цього моменту ви вже провели власні дослідження і визначилися на конкретній професії. Настав час подумати про те, що для цього потрібно.

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Подумайте про освіту та сертифікацію, розвиток навичок, відвідування нетворкінгових заходів і використання можливостей для практики в конкретній галузі чи сфері.

Запишіть, які кроки ви плануєте зробити, і терміни їх виконання.

Ребрендинг себе

Перш ніж шукати нову роботу, можливо, вам доведеться провести невеликий особистий ребрендинг. Важливо, щоб ви використовували такі ресурси, як резюме, супровідний лист і профілі у соцмережах для створення особистого бренду, який має сенс для роботодавців. Це може бути ще важливіше під час зміни кар'єри, оскільки ваш наявний досвід може не зовсім відповідати вашим бажаним цілям, якщо ви не поміркували і не спланували його належним чином.

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Подумайте, як ваш наявний досвід робить вас кращим кандидатом на посаду, на яку ви претендуєте, і використовуйте його, щоб зробити потужну особисту заяву про те, чому ви підходите на цю посаду, у своєму резюме, супровідному листі тощо. Не забудьте також оновити візитні картки, персональні вебсайти та контактну інформацію, щоб відобразити ваш новий бренд.

Використовуйте свої зв’язки

Зверніться до професіоналів, яким ви довіряєте, щоб вони замовили слівце і тримали вас в курсі можливостей. Ви можете зробити це телефоном або за допомогою текстового повідомлення, або навіть електронного листа з рекомендацією чи нотатки в соціальних мережах.

Також шукайте можливості для стажування, волонтерства чи інтернатури. Це допоможе вирішити, чи підходить вам ця галузь або сфера, і дасть вам досвід, який виділить вас серед інших кандидатів на роботу.

Розгляньте освітні ресурси та розвивайте нові навички

Якщо ви розглядаєте можливість переходу у сферу, яка вимагає наявності наукового ступеня або сертифікатів, можливо, вам доведеться подумати про додаткову освіту.

Курси підвищення кваліфікації або навіть безкоштовні онлайн-ресурси допоможуть вам поглибити розуміння вашої нової потенційної кар'єри.

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Якщо ви вже працюєте, знайдіть можливості на поточному місці роботи, щоб здобути навички, необхідні для зміни кар'єри. Користуватися такими можливостями корисно, але лише за умови, що ви не забудете вказати ці нові навички у своєму резюме та супровідному листі.

Підтримуйте мотивацію, відстежуючи свій прогрес

Щоб мотивувати себе до виконання плану зміни кар'єри, подумайте про методи відстеження етапів на шляху до повної зміни кар'єри. Іноді зміна кар'єри може зайняти певний час. Відстежуючи свій прогрес, ви визнаєте всі маленькі перемоги на цьому шляху — і це допоможе вам відчути більше задоволення від успішної зміни професії.

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