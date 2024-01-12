Як жінки навчаються «чоловічим» професіям, та де можуть їх замінити — Finance.ua
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Як жінки навчаються «чоловічим» професіям, та де можуть їх замінити

Особисті фінанси
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Як жінки навчаються «чоловічим» професіям, та де можуть їх замінити
Як жінки навчаються «чоловічим» професіям, та де можуть їх замінити
Дефіцит кадрів — одна з ключових тенденцій, яка впливатиме на ринок праці у 2024 році.
Про це Work.ua розповідає у дослідженні.
Одним із способів подолання дефіциту кадрів є навчання жінок професіям, які раніше вважалися «чоловічими».
Зауважимо, що юридичного підґрунтя для поділу професій за гендером немає.
Нагадаємо, ще у 2017 році в Україні був скасований Перелік важких робіт та робіт зі шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
«Незабаром жінки все більше долучаться в „нетрадиційні“ галузі — в енергетику, транспорт і оборонні виробництва. У цілому їх побільшає в промисловості, на будівництві та в гірничодобувній галузі», — говорить міністерка економіки Юлія Свириденко.
На її думку, особливо це стане помітно під час реконструкції України.
Раніше Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023—2025 роки.
Стратегія має на меті не тільки осучаснити трудове законодавство, щоб забезпечити рівну оплату праці, а й змінити фундаментальний світогляд громадян.
«Ми маємо допомогти жінкам підвищити впевненість в тому, що вони можуть займати керівні посади, отримувати високу оплату за роботу, бути економічно незалежними. В свою чергу чоловікам буде надано рівних із жінками можливостей поєднувати трудові обов’язки із сімейними», — пояснила Свириденко.
Нагадаємо, що заробітні плати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок. За останні сім років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4% і на сьогодні він складає 18,6%. Цей показник є більшим, ніж в багатьох країнах ЄС.

Довідка Finance.ua:

  • План реалізації Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року передбачає:
  • 1. Подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі.
  • 2. Вдосконалення законодавства про рівну оплату праці.
  • 3. Створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов’язків.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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