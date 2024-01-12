Як жінки навчаються «чоловічим» професіям, та де можуть їх замінити — Finance.ua

Як жінки навчаються «чоловічим» професіям, та де можуть їх замінити Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Як жінки навчаються «чоловічим» професіям, та де можуть їх замінити

Дефіцит кадрів — одна з ключових тенденцій, яка впливатиме на ринок праці у 2024 році.

Про це Work.ua розповідає у дослідженні.

Одним із способів подолання дефіциту кадрів є навчання жінок професіям, які раніше вважалися «чоловічими».

Зауважимо, що юридичного підґрунтя для поділу професій за гендером немає.

«Незабаром жінки все більше долучаться в „нетрадиційні“ галузі — в енергетику, транспорт і оборонні виробництва. У цілому їх побільшає в промисловості, на будівництві та в гірничодобувній галузі», — говорить міністерка економіки Юлія Свириденко.

На її думку, особливо це стане помітно під час реконструкції України.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023—2025 роки.

Стратегія має на меті не тільки осучаснити трудове законодавство, щоб забезпечити рівну оплату праці, а й змінити фундаментальний світогляд громадян.

«Ми маємо допомогти жінкам підвищити впевненість в тому, що вони можуть займати керівні посади, отримувати високу оплату за роботу, бути економічно незалежними. В свою чергу чоловікам буде надано рівних із жінками можливостей поєднувати трудові обов’язки із сімейними», — пояснила Свириденко.

Нагадаємо, що заробітні плати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок. За останні сім років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4% і на сьогодні він складає 18,6%. Цей показник є більшим, ніж в багатьох країнах ЄС.

Довідка Finance.ua:

План реалізації Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року передбачає:

1. Подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі.

2. Вдосконалення законодавства про рівну оплату праці.

3. Створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов’язків.

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