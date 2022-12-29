Ризик і кар'єра не на часі: як змінились амбіції пошукачів роботи у 2022 році — Finance.ua
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Ризик і кар'єра не на часі: як змінились амбіції пошукачів роботи у 2022 році

Особисті фінанси
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Ризик і кар'єра не на часі: як змінились амбіції пошукачів роботи у 2022 році
Ризик і кар'єра не на часі: як змінились амбіції пошукачів роботи у 2022 році
Зміна роботи під час війни — це додатковий стрес, не лише психологічний, а й фінансовий: якщо не знайдеш роботу, не матимеш на що жити. Частина кандидатів перестали розглядати нові пропозиції.
Про це пише Work.ua
Після повномасштабного вторгнення спостерігалися скорочення персоналу, закриття компаній, конкуренція шукачів зросла в п’ять разів і просто мати роботу було за успіх.
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Тому кар’єрні та зарплатні амбіції можуть бути відкладені до кращих часів. Люди не готові ризикувати й навіть погоджуються працювати за меншу зарплату чи неповний день заради того, щоб залишитися у своїй компанії.
Ще одна причина, чому люди не змінюють роботу, — це прояв лояльності співробітників і готовність разом з компанією долати перешкоди.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
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За матеріалами:
Finance.ua
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