Ризик і кар'єра не на часі: як змінились амбіції пошукачів роботи у 2022 році — Finance.ua

Ризик і кар'єра не на часі: як змінились амбіції пошукачів роботи у 2022 році Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

Ризик і кар'єра не на часі: як змінились амбіції пошукачів роботи у 2022 році

Зміна роботи під час війни — це додатковий стрес, не лише психологічний, а й фінансовий: якщо не знайдеш роботу, не матимеш на що жити. Частина кандидатів перестали розглядати нові пропозиції.

Про це пише Work.ua

Після повномасштабного вторгнення спостерігалися скорочення персоналу, закриття компаній, конкуренція шукачів зросла в п’ять разів і просто мати роботу було за успіх.

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Тому кар’єрні та зарплатні амбіції можуть бути відкладені до кращих часів. Люди не готові ризикувати й навіть погоджуються працювати за меншу зарплату чи неповний день заради того, щоб залишитися у своїй компанії.

Ще одна причина, чому люди не змінюють роботу, — це прояв лояльності співробітників і готовність разом з компанією долати перешкоди.

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