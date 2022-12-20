На українському ринку праці дисбаланс: які вакансії найзатребуваніші — Finance.ua

На українському ринку праці дисбаланс: які вакансії найзатребуваніші
На ринку праці в Україні спостерігається певний дисбаланс між попитом та пропозицією. До прикладу, в Київській та Одеській областях на одне вакантне місце претендують в середньому 6 осіб. Натомість у Львівській області кількість безробітних знизилася.
Яка сфера діяльності одна із найзатребуваніших в грудні
За даними Robota.ua, проаналізувавши сфери діяльності України, в грудні цього року по кількістю вакансій передує робота у сфері торгівлі (роздрібна) — 41%.
- Промисловість та виробництво — 18%,
- Торгівля оптова/дистрибуція — 17%,
- ІТ-розробка програмного забезпечення — 13%,
- Готелі/ресторани — всього 12%.
Середня зарплата становить 15 тисяч гривень. А кількість вакансій із заробітною платою у 13 — 18 тисяч гривень — 9 644, що є найвищим показником.
Ситуація по Україні
Київська область
За даними Державного центру зайнятості, передає 24 канал, на 1 грудня 2022 року по Київській області на одне вільне робоче місце в середньому претендувало 6 безробітних осіб. Минулого року цей показник становив 3 особи. А кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до Київської обласної служби зайнятості становила 1,5 тисячі одиниць.
Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед:
- службовців керівників — на 1 вакансію претендувало 15 безробітних осіб;
- технічних службовців — 12 осіб;
- працівників сфери торгівлі та послуг — 11 осіб;
- найпростіших професій — 9 осіб.
Найбільша нестача кадрів спостерігалась серед таких професій: продавці продовольчих товарів, бухгалтери, продавці-консультанти, прибиральники службових приміщень, охоронці.
Львівська область
Наприклад, на 1 грудня кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, становила понад 4 тисячі, що на 20% менше, ніж на 1 грудня 2021 року.
В середньому в області на 1 вільне робоче місце претендував лише 1 безробітний. Цікаво, що у 2021 році претендували 3 особи.
Проте все ж зберігається невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції в окремих професійно кваліфікаційних групах, для прикладу — серед службовців і керівників та технічних службовців — по 5 осіб відповідно; серед фахівців та кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств — по 3 особи.
Одеська область
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Одеської обласної служби зайнятості становила 1,4 тисячі одиниць, що на майже 60% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
Зверніть увагу,в Одеській області, як і у Київській, на одне вакантне місце претендувало 6 безробітних. Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції спостерігалася:
- у сфері фінансів та страхової діяльності — на 1 вакансію претендувало 28 осіб;
- у сфері розміщення та харчування — 15 осіб;
- серед працівників сфери торгівлі та ремонту — 15 осіб;
- будівництво — 13 осіб.
Нестача кадрів спостерігалася серед представників таких професій: лікарі, вчителі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиністи (кочегари) котельної крана.
Харківська область
Станом на 1 грудня 2022 року у Харківській області кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області — 800 одиниць.
В середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 20 безробітних, у той час, 1 грудня 2021 року — лише 3 особи. Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед кваліфікованих робітників сільського господарства — на 1 вакансію претендували 69 осіб, технічних службовців та працівників сфери торгівлі — 52 особи.
Нестача кадрів спостерігається серед таких фахівців, як фармацевт, асистент фармацевта, лікар-лаборант, електромонтер, контролер газового господарства, лікар-терапевт.
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