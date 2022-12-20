На українському ринку праці дисбаланс: які вакансії найзатребуваніші — Finance.ua

На українському ринку праці дисбаланс: які вакансії найзатребуваніші Сьогодні 17:07 — Особисті фінанси

На українському ринку праці дисбаланс: які вакансії найзатребуваніші

На ринку праці в Україні спостерігається певний дисбаланс між попитом та пропозицією. До прикладу, в Київській та Одеській областях на одне вакантне місце претендують в середньому 6 осіб. Натомість у Львівській області кількість безробітних знизилася.

Яка сфера діяльності одна із найзатребуваніших в грудні

За даними Robota.ua, проаналізувавши сфери діяльності України, в грудні цього року по кількістю вакансій передує робота у сфері торгівлі (роздрібна) — 41%.

Промисловість та виробництво — 18%,

Торгівля оптова/дистрибуція — 17%,

ІТ-розробка програмного забезпечення — 13%,

Готелі/ресторани — всього 12%.

Середня зарплата становить 15 тисяч гривень. А кількість вакансій із заробітною платою у 13 — 18 тисяч гривень — 9 644, що є найвищим показником.

Ситуація по Україні

Київська область

За даними Державного центру зайнятості, передає 24 канал, на 1 грудня 2022 року по Київській області на одне вільне робоче місце в середньому претендувало 6 безробітних осіб. Минулого року цей показник становив 3 особи. А кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до Київської обласної служби зайнятості становила 1,5 тисячі одиниць.

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед:

службовців керівників — на 1 вакансію претендувало 15 безробітних осіб;

технічних службовців — 12 осіб;

працівників сфери торгівлі та послуг — 11 осіб;

найпростіших професій — 9 осіб.

Найбільша нестача кадрів спостерігалась серед таких професій: продавці продовольчих товарів, бухгалтери, продавці-консультанти, прибиральники службових приміщень, охоронці.

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Львівська область

Наприклад, на 1 грудня кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, становила понад 4 тисячі, що на 20% менше, ніж на 1 грудня 2021 року.

В середньому в області на 1 вільне робоче місце претендував лише 1 безробітний. Цікаво, що у 2021 році претендували 3 особи.

Проте все ж зберігається невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції в окремих професійно кваліфікаційних групах, для прикладу — серед службовців і керівників та технічних службовців — по 5 осіб відповідно; серед фахівців та кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств — по 3 особи.

Одеська область

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Одеської обласної служби зайнятості становила 1,4 тисячі одиниць, що на майже 60% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Зверніть увагу,в Одеській області, як і у Київській, на одне вакантне місце претендувало 6 безробітних. Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції спостерігалася:

у сфері фінансів та страхової діяльності — на 1 вакансію претендувало 28 осіб;

у сфері розміщення та харчування — 15 осіб;

​серед працівників сфери торгівлі та ремонту — 15 осіб;

будівництво — 13 осіб.

Нестача кадрів спостерігалася серед представників таких професій: лікарі, вчителі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиністи (кочегари) котельної крана.

Харківська область

Станом на 1 грудня 2022 року у Харківській області кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області — 800 одиниць.

В середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 20 безробітних, у той час, 1 грудня 2021 року — лише 3 особи. Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед кваліфікованих робітників сільського господарства — на 1 вакансію претендували 69 осіб, технічних службовців та працівників сфери торгівлі — 52 особи.

Нестача кадрів спостерігається серед таких фахівців, як фармацевт, асистент фармацевта, лікар-лаборант, електромонтер, контролер газового господарства, лікар-терапевт.

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