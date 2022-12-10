Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та Starlink: вакансії та зарплати — Finance.ua

Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та Starlink: вакансії та зарплати Сьогодні 10:16 — Особисті фінанси

Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та Starlink: вакансії та зарплати

З кожним місяцем ринок праці України стає міцнішим й швидше адаптується. Наявність світла і зв’язку стала однією із конкурентних переваг роботодавців.

Про це повідомляє Work.ua.

Як зазначається, конкуренція шукачів продовжує знижуватись — мінус 7%, якщо порівняти з жовтнем, що свідчить про те, що на ринку все менше українців без роботи.

Роботодавці пропонують кандидатам роботу в офісі з генератором, старлінком, дров’яним опаленням, укриттям.

Де найбільше та найменше вакансій

У листопаді роботодавці опублікували на Work.ua 54 696 вакансій. Це всього на 4% менше ніж у жовтні, що пов’язано з сезонним зниженням ділової активності. Минулого року кількість вакансій була на 8% меншою у період листопад-жовтень.

Інфографіка: work.ua

Після звільнення Херсону кількість пропозицій роботи в області зросла майже втричі — до 99 вакансій. У Донецькій області — на 11%, Миколаївській — на 9%, Харківській — на 7%.

Інфографіка: work.ua

П’ятірка областей — лідерів за кількістю вакансій не змінилась. У всіх регіонах кількість вакансій зменшилась, окрім Івано-Франківської області, де є зростання на 2% у зв’язку з підготовкою до зимового туристичного сезону.

Трохи складніше знайти роботу в Харківській, Київській та Одеській областях. Найменше претендентів на роботу на заході країни та у звільнених і прифронтових регіонах — у Херсонській, Закарпатській, Донецькій, Чернівецькій та Миколаївській областях.

Яку роботу пропонують

Попри тенденції, у категорії «Роздрібна торгівля» кількість вакансій незначно зросла. А найбільший приріст вакансій показують категорії «Охорона, безпека» +13,5%, «Бухгалтерія, аудит» +6%, «Телекомунікації та зв’язок» +5%. Відповідно, вакансії, що показали найбільший приріст у листопаді — бухгалтер +8%, продавець-консультант +2%.

П’ятірка найбажаніших посад українців незмінна:

верстальник;

ретушер;

спеціаліст чата;

адміністратор салону краси;

вебдизайнер.

Практично відсутня конкуренція за посадами: гірник, кардіолог, офтальмохірург, лікар УЗД і спеціаліст холодильного обладнання.

Середня зарплата

Середня зарплата зросла в Харківській області +3% до жовтня і сягнула середнього рівня по країні — 15 000 грн.

В інших областях зарплати без змін. Найбільше платять за посадами дистанційно — 22 500 грн та в Київській області — 17 500 грн.

Інфографіка: work.ua

Найвисокооплачуваніші не ІТ-посади за середньою зарплатою:

медіабаєр — 70 000 грн;

водій-міжнародник — 41 250 грн;

візовий менеджер — 37 250 грн;

менеджер операційної діяльності, рихтувальних, рієлтор — 30 000 грн;

асистент вебдизайнера, парильник — 27 500 грн.

Найменша середня зарплата у прибиральників і санітарів — 8 000 грн.

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