Meta вдвічі зменшить ціну на підписку у Facebook та Instagram на фоні критики — Finance.ua

Meta вдвічі зменшить ціну на підписку у Facebook та Instagram на фоні критики Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Meta вдвічі зменшить ціну на підписку у Facebook та Instagram на фоні критики

Компанія-власник Facebook та Instagram планує зменшити ціну за підписку на користування Instagram та Facebook без реклами майже вдвічі, на фоні значної критики.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія ввела підписку на території Європи у листопаді 2023 року, щоб відповідати вимогам Закону про цифрові ринки (DMA), який обмежує її можливості персоналізувати рекламу для користувачів без їхньої згоди. При цьому, Meta хотіла зберегти доходи від основного джерела — реклами.

За порушення DMA компаніям загрожує штраф у розмірі до 10% від їхнього річного глобального обороту.

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При цьому, компанія отримала багато критики за фактичну вимогу платити гроші за конфіденційність своєї персональної інформації.

У компанії, своєю чергою, заявили, що модель оплати прагне збалансувати суперечливі вимоги між законами ЄС про конфіденційність і новим технологічним правилом DMA.

«Ми хотіли прискорити цей процес протягом деякого часу, тому що нам потрібно досягти стабільного стану … тому ми запропонували знизити ціну з 9,99 до 5,99 євро за один обліковий запис і 4 євро за будь-які додаткові облікові записи», — заявив юрист Meta Тім Ламб на слуханнях в Європейській комісії.

Економічна Правда За матеріалами:

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