Євросоюз почав розслідування проти застосунку TikTok Lite — Finance.ua

Євросоюз почав розслідування проти застосунку TikTok Lite Сьогодні 22:40 — Фондовий ринок

Євросоюз почав розслідування проти застосунку TikTok Lite

Європейський Союз у понеділок розпочав розслідування проти застосунку TikTok Lite. У блоці погрожують призупинити функцію застосунку, яка «викликає звикання».

Про це повідомляє Yahoo Tech.

TikTok Lite з’явився у Франції та Іспанії у березні. Цей застосунок являє собою меншу версію популярного застосунку соцмережі TikTok, яка займає менше пам’яті на смартфоні та працює при повільнішому інтернет-з'єднанні.

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У TikTok Lite користувачі віком до 18 років можуть заробляти бали, які потім можна обміняти на товари, зокрема ваучери або подарункові картки, за допомогою програми винагород у застосунку.

У заяві Європейської комісії йдеться про стурбованість «ризиками серйозної шкоди для психічного здоров’я користувачів, включаючи неповнолітніх», які несе застосунок TikTok Lite.

Минулого тижня у TikTok не змогли надати оцінку ризиків для додаткового застосунку до кінцевого терміну 18 квітня, повідомили у Єврокомісії.

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Єврокомісія погрожує ввести тимчасові заходи, включаючи призупинення програми винагород на території ЄС «до оцінки її безпеки». На додачу до цього, у разі, якщо TikTok не відповість на запит, комісія може накласти штрафи у розмірі 1% від загального річного прибутку або глобального обороту компанії, а також ввести періодичні штрафи до 5% від середньоденного доходу або річного обороту по усьому світу.

Як повідомлялося, у лютому Єврокомісія розпочала офіційне розслідування щодо TikTok щодо ймовірних порушень зобов’язань щодо захисту неповнолітніх на платформі.

Укрінформ За матеріалами:

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