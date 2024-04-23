Євросоюз почав розслідування проти застосунку TikTok Lite — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євросоюз почав розслідування проти застосунку TikTok Lite

Фондовий ринок
26
Євросоюз почав розслідування проти застосунку TikTok Lite
Євросоюз почав розслідування проти застосунку TikTok Lite
Європейський Союз у понеділок розпочав розслідування проти застосунку TikTok Lite. У блоці погрожують призупинити функцію застосунку, яка «викликає звикання».
Про це повідомляє Yahoo Tech.
TikTok Lite з’явився у Франції та Іспанії у березні. Цей застосунок являє собою меншу версію популярного застосунку соцмережі TikTok, яка займає менше пам’яті на смартфоні та працює при повільнішому інтернет-з'єднанні.
Читайте також
У TikTok Lite користувачі віком до 18 років можуть заробляти бали, які потім можна обміняти на товари, зокрема ваучери або подарункові картки, за допомогою програми винагород у застосунку.
У заяві Європейської комісії йдеться про стурбованість «ризиками серйозної шкоди для психічного здоров’я користувачів, включаючи неповнолітніх», які несе застосунок TikTok Lite.
Минулого тижня у TikTok не змогли надати оцінку ризиків для додаткового застосунку до кінцевого терміну 18 квітня, повідомили у Єврокомісії.
Читайте також
Єврокомісія погрожує ввести тимчасові заходи, включаючи призупинення програми винагород на території ЄС «до оцінки її безпеки». На додачу до цього, у разі, якщо TikTok не відповість на запит, комісія може накласти штрафи у розмірі 1% від загального річного прибутку або глобального обороту компанії, а також ввести періодичні штрафи до 5% від середньоденного доходу або річного обороту по усьому світу.
Як повідомлялося, у лютому Єврокомісія розпочала офіційне розслідування щодо TikTok щодо ймовірних порушень зобов’язань щодо захисту неповнолітніх на платформі.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.