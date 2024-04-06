Більше чверті американців виступають за заборону TikTok — Finance.ua

Більше чверті американців виступають за заборону TikTok 06.04.2024, 00:05 — Світ

Більше чверті американців виступають за заборону TikTok, Фото: pixabay.com

Приблизно 28% жителів США підтримують заборону TikTok.

Про це свідчать результати опитування компанії Savanta, пише Gizmodo.

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Водночас учасники опитування переконані, що можна знайти спосіб, як обійти заборону TikTok.

Близько 60% респондентів зазначили, що «їхні друзі» продовжили б користуватися соцмережею, якщо її заборонять.

За даними опитування, американці ймовірно, збільшили б використання інших відео-орієнтованих мереж, таких як YouTube (34%) та Instagram (30%), якби вони не мали доступу до TikTok.

Майже 69% американців зазначили, що TikTok та інші соціальні мережі повинні робити більше для захисту їхніх персональних даних, зокрема від іноземних урядів.

Також 59% учасників опитування висловилися щодо більшої роботи соцмереж над «боротьбою зі шкідливими висловлюваннями та зображеннями на своїх платформах».

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Близько 46% зауважили, що стурбовані ідеєю про те, що соцмережі можуть впливати на результати виборів.

Опитування провели серед 2 000 американців віком від 18 років з 19 по 25 березня. 13 березня Палата представників ухвалила законопроєкт «Про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками».

Згідно з документом, китайська компанія ByteDance має продати TikTok компанії, яка не буде пов’язана з китайською комуністичною партією, або додаток буде заблоковано у США. Зараз законопроєкт направлений до Сенату.

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