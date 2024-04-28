Стало известно, сколько средств потратили TikTok и ByteDance на рекламу в попытке избежать блокировки в США — Finance.ua

Стало известно, сколько средств потратили TikTok и ByteDance на рекламу в попытке избежать блокировки в США
TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили $7 миллионов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.
Об этом сообщает CNBC.
ByteDance за январь-март потратила рекордные $2,68 миллиона на внутренних лоббистов, чтобы нацелить их на Конгресс и федеральных чиновников.
TikTok, согласно данным AdImpact, потратила более $4,5 миллиона на телевизионную и цифровую рекламную кампанию против запрета.
В TikTok объяснили, что эти расходы отображают работу, которую платформа делает, чтобы «рассказать политикам» о влиянии законодательства на сообщество из 170 млн американцев, пользующихся платформой.
Кроме расходов на собственное лоббирование, у ByteDance также были другие выплаты внешним консультантам.
Компания заплатила опытному лоббисту Дэвиду Урбану $80 тысяч за попытку повлиять на Конгресс по поводу мартовского законопроекта.
Напомним, накануне Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст соцсеть в течение года.
Документ был частью пакета иностранной помощи США, в том числе и Украине. Его поддержала Палата представителей и Сенат.
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