Стало известно, сколько средств потратили TikTok и ByteDance на рекламу в попытке избежать блокировки в США — Finance.ua
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Стало известно, сколько средств потратили TikTok и ByteDance на рекламу в попытке избежать блокировки в США

Фондовый рынок
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Стало известно, сколько средств потратили TikTok и ByteDance на рекламу в попытке избежать блокировки в США
Стало известно, сколько средств потратили TikTok и ByteDance на рекламу в попытке избежать блокировки в США, Фото: Getty Images
TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили $7 миллионов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.
Об этом сообщает CNBC.
ByteDance за январь-март потратила рекордные $2,68 миллиона на внутренних лоббистов, чтобы нацелить их на Конгресс и федеральных чиновников.
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TikTok, согласно данным AdImpact, потратила более $4,5 миллиона на телевизионную и цифровую рекламную кампанию против запрета.
В TikTok объяснили, что эти расходы отображают работу, которую платформа делает, чтобы «рассказать политикам» о влиянии законодательства на сообщество из 170 млн американцев, пользующихся платформой.
Кроме расходов на собственное лоббирование, у ByteDance также были другие выплаты внешним консультантам.
Компания заплатила опытному лоббисту Дэвиду Урбану $80 тысяч за попытку повлиять на Конгресс по поводу мартовского законопроекта.
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Напомним, накануне Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст соцсеть в течение года.
Документ был частью пакета иностранной помощи США, в том числе и Украине. Его поддержала Палата представителей и Сенат.
По материалам:
mezha.media
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