Евросоюз начал расследование против приложения TikTok Lite — Finance.ua

Евросоюз начал расследование против приложения TikTok Lite Сегодня 22:40 — Фондовый рынок

Евросоюз начал расследование против приложения TikTok Lite

Европейский Союз в понедельник начал расследование против приложения TikTok Lite. В блоке грозятся приостановить функцию приложения, «вызывающего привыкание».

Об этом сообщает Yahoo Tech.

TikTok Lite появился во Франции и Испании в марте. Это приложение представляет собой меньшую версию популярного приложения соцсети TikTok, которая занимает меньше памяти на смартфоне и работает при более медленном интернет-соединении.

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В TikTok Lite пользователи в возрасте до 18 лет могут зарабатывать баллы, которые можно обменять на товары, в частности ваучеры или подарочные карты, с помощью программы вознаграждений в приложении.

В заявлении Европейской комиссии говорится об озабоченности «рисками серьезного вреда для психического здоровья пользователей, включая несовершеннолетних», которые несет приложение TikTok Lite.

На прошлой неделе TikTok не смогли предоставить оценку рисков для дополнительного приложения до крайнего срока 18 апреля, сообщили в Еврокомиссии.

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Еврокомиссия угрожает ввести временные меры, включая приостановку программы вознаграждений на территории ЕС «до оценки ее безопасности». Вдобавок к этому, если TikTok не ответит на запрос, комиссия может наложить штрафы в размере 1% от общей годовой прибыли или глобального оборота компании, а также ввести периодические штрафы до 5% от среднедневного дохода или годового оборота по всему миру.

Как сообщалось, в феврале Еврокомиссия начала официальное расследование по TikTok по поводу вероятных нарушений обязательств по защите несовершеннолетних на платформе.

Укрінформ По материалам:

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