В прошлом году доход TikTok в США достиг рекордной суммы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В прошлом году доход TikTok в США достиг рекордной суммы

Фондовый рынок
18
В прошлом году доход TikTok в США достиг рекордной суммы
В прошлом году доход TikTok в США достиг рекордной суммы, Фото: journal.ilounge.ua
Доход платформы для создания коротких видео TikTok достиг рекордных 16 миллиардов долларов в 2023 году.
Об этом пишет Financial Times.
Читайте также
Валовой доход компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, оценивается в 120 миллиардов долларов, что на 40% больше, чем за 2022 год.
Также в Китае за 2023 год чистая прибыль компании ByteDance достигла 28 миллиардов долларов.
В то же время доход компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, в 2023 году увеличился на 16% (до 135 миллиардов долларов).
Читайте также
Напомним, в марте Палата представителей США представила законопроект, предлагающий запретить китайскую соцсеть TikTok.
Законопроект подали, чтобы защитить американцев от программ, которые контролируют иностранные противники. В проекте отмечают, что приложение угрожает национальной безопасности.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.