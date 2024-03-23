В прошлом году доход TikTok в США достиг рекордной суммы — Finance.ua

В прошлом году доход TikTok в США достиг рекордной суммы Сегодня 21:04 — Фондовый рынок

В прошлом году доход TikTok в США достиг рекордной суммы, Фото: journal.ilounge.ua

Доход платформы для создания коротких видео TikTok достиг рекордных 16 миллиардов долларов в 2023 году.

Об этом пишет Financial Times.

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Валовой доход компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, оценивается в 120 миллиардов долларов, что на 40% больше, чем за 2022 год.

Также в Китае за 2023 год чистая прибыль компании ByteDance достигла 28 миллиардов долларов.

В то же время доход компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, в 2023 году увеличился на 16% (до 135 миллиардов долларов).

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Напомним, в марте Палата представителей США представила законопроект, предлагающий запретить китайскую соцсеть TikTok.

Законопроект подали, чтобы защитить американцев от программ, которые контролируют иностранные противники. В проекте отмечают, что приложение угрожает национальной безопасности.

The Village Україна По материалам:

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