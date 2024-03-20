Meta вдвое снизит цену на подписку в Facebook и Instagram на фоне критики — Finance.ua

Meta вдвое снизит цену на подписку в Facebook и Instagram на фоне критики
Компания-владелец Facebook и Instagram планирует снизить цену за подписку на пользование Instagram и Facebook без рекламы почти вдвое на фоне значительной критики.
Об этом сообщает Reuters.
Компания ввела подписку на территории Европы в ноябре 2023 года, чтобы соответствовать требованиям Закона о цифровых рынках (DMA), ограничивающим ее возможности персонализировать рекламу для пользователей без их согласия. При этом Meta хотела сохранить доходы от основного источника — рекламы.
За нарушение DMA компаниям грозит штраф в размере до 10% их годового глобального оборота.
При этом компания получила много критики за фактическое требование платить деньги за конфиденциальность своей персональной информации.
В компании, в свою очередь, заявили, что модель оплаты стремится сбалансировать противоречивые требования между законами ЕС о конфиденциальности и новым технологическим правилом DMA.
«Мы хотели ускорить этот процесс в течение некоторого времени, потому что нам нужно достичь стабильного состояния… поэтому мы предложили снизить цену с 9,99 до 5,99 евро за одну учетную запись и 4 евро за любые дополнительные учетные записи», — заявил юрист Meta Тим Ламб на слушаниях в Европейской комиссии.
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