Meta вдвое снизит цену на подписку в Facebook и Instagram на фоне критики — Finance.ua

Meta вдвое снизит цену на подписку в Facebook и Instagram на фоне критики Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Meta вдвое снизит цену на подписку в Facebook и Instagram на фоне критики

Компания-владелец Facebook и Instagram планирует снизить цену за подписку на пользование Instagram и Facebook без рекламы почти вдвое на фоне значительной критики.

Об этом сообщает Reuters.

Компания ввела подписку на территории Европы в ноябре 2023 года, чтобы соответствовать требованиям Закона о цифровых рынках (DMA), ограничивающим ее возможности персонализировать рекламу для пользователей без их согласия. При этом Meta хотела сохранить доходы от основного источника — рекламы.

За нарушение DMA компаниям грозит штраф в размере до 10% их годового глобального оборота.

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При этом компания получила много критики за фактическое требование платить деньги за конфиденциальность своей персональной информации.

В компании, в свою очередь, заявили, что модель оплаты стремится сбалансировать противоречивые требования между законами ЕС о конфиденциальности и новым технологическим правилом DMA.

«Мы хотели ускорить этот процесс в течение некоторого времени, потому что нам нужно достичь стабильного состояния… поэтому мы предложили снизить цену с 9,99 до 5,99 евро за одну учетную запись и 4 евро за любые дополнительные учетные записи», — заявил юрист Meta Тим Ламб на слушаниях в Европейской комиссии.

Економічна Правда По материалам:

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