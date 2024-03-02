Локатор в Instagram: Meta работает над новой функцией — Finance.ua

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Локатор в Instagram: Meta работает над новой функцией

Технологии&Авто
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Локатор в Instagram: Meta работает над новой функцией
Локатор в Instagram: Meta работает над новой функцией, Фото: www.unian.ua
В компании Meta работают над новой функцией в Instagram — «Карта друзей». Благодаря ей можно будет следить за подписчиками в реальном времени, а также распространять свое местонахождение.
Это подтвердил изданию TechCrunch сотрудник компании Meta.
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Такую функцию уже давно используют на смартфонах Apple и Snapchat’s Snap Map. С 2014 года можно было искать друзей поблизости и в Facebook, однако уже в мае 2022 года ее убрали.
Пока что карту не тестируют среди пользователей, но ее уже заметили разработчики. Реверс-инженер Алессандро Палуцци выложил в Threads скриншоты карты.
Локатор в Instagram: Meta работает над новой функцией

Как это будет работать

С помощью карты можно будет видеть в реальном времени, где находятся подписчики. Однако каждый пользователь сможет выбрать, кто может их видеть. Открыть свое местоположение можно для всех подписчиков, близких друзей или совсем никого. Также на карте сделают «Режим призрака», который будет скрывать последнее активное местонахождение.
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На карте пользователи могут оставлять краткие сообщения. Сейчас это можно сделать в верхней части ленты в разделе с сообщениями. Но когда запустят новую функцию, заметки можно будет оставить возле интересных мест, кафе или других заведений. Сейчас в Instagram уже есть карта с возможностью поиска, как у Google. Когда же появится «Карта друзей», пока не говорят.
По материалам:
Ain.Ua
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