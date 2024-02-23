Бывшая рекрутер Meta рассказала о самой распространенной ошибке кандидатов на собеседованиях — Finance.ua

Бывшая рекрутер Meta рассказала о самой распространенной ошибке кандидатов на собеседованиях Сегодня 18:00 — Личные финансы

Бывшая рекрутер Meta рассказала о самой распространенной ошибке кандидатов на собеседованиях

Бывшая рекрутер Meta рассказала об одной из самых распространенных ошибок кандидатов во время собеседования.

Об этом она рассказала в интервью Fortune, передает Business Insider.

«Если кандидаты не задают дополнительных вопросов, которые должны возникнуть во время собеседования, или если они просто говорят: „Я получил ответы на все мои вопросы“, — это тревожный звоночек», — рассказала она.

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По ее мнению, отсутствие вопросов свидетельствует о «незаинтересованности» кандидата.

«Собеседование — это „двухсторонний опыт“, во время которого рекрутер знакомится с кандидатом, а кандидат узнает больше о компании и ее культуре», — пояснила рекрутер.

Также, по ее словам, чтобы кандидат запомнился, уже после собеседования, он может отправить письмо с благодарностью за встречу.

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«Это будет свидетельствовать о том, что кандидат присутствовал по-настоящему на собеседовании, а не просто отвевал очередное интервью», — добавила она.

Напомним, ранее ІТ-рекрутер и HR-менеджер Карина Еремеева поделилась советами, как кандидатам можно выделиться во время собеседования.

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Собеседование может стать настоящим стрессом для соискателя, а еще худшими эмоциональными мучениями может быть ожидание его результатов. Однако спрогнозировать фидбэк работодателя можно сразу после интервью.

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