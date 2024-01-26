Как не попасть в ловушку при собеседовании и распознать обман — Finance.ua

Как не попасть в ловушку при собеседовании и распознать обман Сегодня 07:49 — Личные финансы

Как не попасть в ловушку при собеседовании и распознать обман

После полномасштабного вторжения наблюдались сокращение персонала, закрытие компаний, конкуренция соискателей выросла в пять раз, и просто иметь работу было успехом.

Но иногда при трудоустройстве спустя некоторое время человек испытывает разочарование в работе. Почему так получается и как не встретить такого работодателя, чтобы потом не разочаровываться — ответили аналитики.

Об этом пишет в аналитике budni.robota.ua

Мы перечислили «красные флажки», которые укажут на ложь работодателя и подскажут вам, как действовать в такой ситуации.

Лишние, неконкретные слова

Слова вроде «возможно», «если получится», «но» и т. д. — подчеркивают сомнения в сказанном. Также если работодатель по кругу рассказывает одно и тоже без конкретных фактов.

Избегает ответов на вопросы

Если вы задаете вопрос на собеседовании и не получаете четкого ответа, это очень тревожный сигнал. В компании либо непрофессионально подходят к найму новых сотрудников, либо точно что-то скрывают.

Нежелание знакомить с сотрудниками

Было бы желательно при собеседовании познакомиться с сотрудниками. Если рекрутер отказывает вам в этом, это может свидетельствовать о недоверии к сотрудникам, нездоровой рабочей культуре и сокрытии действительности.

Когда работодатели могут говорить неправду:

Зарплата и компенсации. Этот вид обмана касается финансовой составляющей работы. Рекрутер может сказать неправду о размере премии по выполненным КРІ, которую работник не получит никогда, назвать сумму зарплаты до вычета налогов, пообещать компенсации, которые на самом деле будут доступны вам не в полном объеме или доступны только некоторым работникам компании, в перечень которых вы не входите.

Карьерный рост. Если в компании не уверены, что могут дать рост специалисту, информацию могут приукрасить. Ведь, возможно, когда-нибудь должность руководителя отдела освободится, и именно вы сможете ее занять.

Должностные обязанности и зона ответственности. Также рекрутеры могут не до конца определить специфику вашей работы или уровень должности. Могут умолчать и о сложностях работы, с которыми вы столкнетесь, уже когда трудоустроитесь.

Условия работы. Работодатели иногда не говорят о ненормированном рабочем дне, переработке, работе в выходные или графике, который вам не подойдет.

Также вам могут обещать удаленную занятость, но потом постоянно находятся поводы для выезда в офис.

Справка Finance.ua:

К карьерным изменениям нужно подходить стратегически. Взвешенное, продуманное изменение карьеры, скорее всего, приведет к большей удовлетворенности работой. Если вы планируете изменить карьеру — независимо от того, вам 30, 40, 50, 60 или более лет, — вот девять шагов, которые помогут вам это сделать.

Для тех, кто планирует переехать в любую европейскую страну в 2024 году, SchengenVisaInfo.com составил список лучших направлений ЕС, которые ведут путь к сбалансированной профессиональной жизни и в которых применяются четырехдневные рабочие недели.



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