Как пройти собеседование на работу: 5 лайфхаков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как пройти собеседование на работу: 5 лайфхаков

Личные финансы
81
Поделимся с вами 5 важными лайфхаками, из которых вы узнаете, что говорить и как вести себя на собеседовании. Об этом пишет olx.ua
Очень важным во время интервью является «язык тела». Следите за своими жестами, ведь они способны многое о вас рассказать. Например, открытый к сотрудничеству человек держит ладони открытыми, а вот руки под столом вызывают подозрение рекрутера, ведь создается впечатление, что человек что-то скрывает.
Хорошо, если вам удастся движениями копировать рекрутера. Если он положил руки на стол, то можно сделать тоже самое. Но это следует делать очень осторожно, ведь вместо привязанности можно вызвать удивление и раздражение.
Можно найти нечто общее с собеседником, например, взгляды на конкретный вопрос. Но не следует от обсуждения рабочего процесса переходить к обсуждению политических тем или хобби.
Говорите комплименты, но избегайте лести и фальши. Честность и откровенность помогут заработать баллы в вашу пользу.
Читайте также
Важной будет и выразительность разговора, ведь рекрутер не заинтересуется кандидатом, который употребляет слова-паразиты, не может связать двух слов или разговаривает очень монотонно. Во время разговора старайтесь менять интонацию, не делайте длинные паузы между словами. Речь должна быть не слишком быстрой, но и не слишком медленной.
Теперь вам известно, как пройти собеседование. Следует понимать, что каждое новое собеседование на работу — это не экзамен, а новый опыт, позволяющий вам приобрести больше уверенности в себе и мудрости. Даже если вы не планируете прямо сейчас менять место работы, то такое эмоциональное потрясение будет очень полезным. Интервью поможет вам оценить свои возможности, понять, насколько вы конкурентны на рынке, и завести деловые контакты.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.