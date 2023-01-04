Как пройти собеседование на работу: 5 лайфхаков — Finance.ua

Как пройти собеседование на работу: 5 лайфхаков Сегодня 16:00 — Личные финансы

Поделимся с вами 5 важными лайфхаками, из которых вы узнаете, что говорить и как вести себя на собеседовании. Об этом пишет olx.ua

Очень важным во время интервью является «язык тела». Следите за своими жестами, ведь они способны многое о вас рассказать. Например, открытый к сотрудничеству человек держит ладони открытыми, а вот руки под столом вызывают подозрение рекрутера, ведь создается впечатление, что человек что-то скрывает.

Хорошо, если вам удастся движениями копировать рекрутера. Если он положил руки на стол, то можно сделать тоже самое. Но это следует делать очень осторожно, ведь вместо привязанности можно вызвать удивление и раздражение.

Можно найти нечто общее с собеседником, например, взгляды на конкретный вопрос. Но не следует от обсуждения рабочего процесса переходить к обсуждению политических тем или хобби.

Говорите комплименты, но избегайте лести и фальши. Честность и откровенность помогут заработать баллы в вашу пользу.

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Важной будет и выразительность разговора, ведь рекрутер не заинтересуется кандидатом, который употребляет слова-паразиты, не может связать двух слов или разговаривает очень монотонно. Во время разговора старайтесь менять интонацию, не делайте длинные паузы между словами. Речь должна быть не слишком быстрой, но и не слишком медленной.

Теперь вам известно, как пройти собеседование. Следует понимать, что каждое новое собеседование на работу — это не экзамен, а новый опыт, позволяющий вам приобрести больше уверенности в себе и мудрости. Даже если вы не планируете прямо сейчас менять место работы, то такое эмоциональное потрясение будет очень полезным. Интервью поможет вам оценить свои возможности, понять, насколько вы конкурентны на рынке, и завести деловые контакты.

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