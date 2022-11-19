Что такое нестандартные резюме: претендентам на какие вакансии стоит их составлять — Finance.ua

Что такое нестандартные резюме: претендентам на какие вакансии стоит их составлять Сегодня 17:10 — Личные финансы

Нестандартными видами самопрезентации считаются креативное, графическое и видеорезюме. Креативное выделяется среди прочих интересным оформлением. Для этого автор использует разные цвета, графику, фотоматериалы и т.д.

Об этом пишет Львовский областной центр занятости.

Оно не только привлекает работодателя необычной формой, но и позволяет заочно ознакомиться с талантами, художественными вкусами и возможностями претендента на должность. Обычно его используют те, кто ищет работу творческих профессий: дизайнеры, художники-оформители и т.д.

В графическом резюме используются элементы визуального либо наглядного представления информации. Инфографика — диаграммы, графики, дорожные знаки, указатели, географические карты — незаменимы, когда нужно быстро и доступно донести до потребителя объемную или сложную информацию.

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Видеорезюме — это короткий по времени (максимум 3 мин) ролик, во время которого претендент на работу рассказывает важную информацию о себе и высказывает аргументы, почему он хочет занять ту или иную должность. В чем же его преимущество? Во-первых, оно позволяет потенциальному работодателю составить впечатление о кандидате, увидеть, как он выглядит и представляет профессиональные умения и опыт.

Во-вторых, благодаря видеоролику соискатель имеет возможность обойти предварительные встречи с представителями кадровой службы и имеет шанс быть приглашенным на собеседование сразу к будущему руководителю.

В-третьих, видеорезюме дает возможность со стороны оценить свои сильные и слабые стороны и своевременно принять меры по устранению недостатков.

В-четвертых, такой способ самопрезентации пригодится выпускникам учебных заведений или соискателям с небольшим профессиональным опытом. Карьерных достижений у них немного, а необычный формат представления информации позволит привлечь работодателя.

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В-пятых, видеорезюме удобно использовать для поиска работы в другой местности, государстве или тогда, когда человек нашел приемлемый вариант трудоустройства посредством удаленного поиска работы.

Претендентам на какие вакансии целесообразно записать видеорезюме

В первую очередь такая презентация понадобится работникам, профессиональная деятельность которых связана с общением, в частности:

сотрудникам офиса (администратор, секретарь, офис-менеджер),

работникам кадровых служб (менеджер по персоналу, рекрутер),

управленцам (руководитель, директор),

специалистам сферы РR,

маркетинга, рекламы,

тем, кто занимается продажами (менеджер, коммерческий директор, торговый представитель,

супервайзер, администратор торгового зала), специалистам по страхованию и операциям с недвижимостью.

Желательно записать видеорезюме представителям «творческих профессий»: дизайнерам, кузнецам, швеям, парикмахерам, поварам, мастрерам маникюра, цветочницам, флористам и т.д.

Ведь в видеопрезентации можно продемонстрировать собственные произведения искусства, и за кадром прокомментировать процесс создания продукта, применения инновационных методов и т.д.

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