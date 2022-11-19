Что такое нестандартные резюме: претендентам на какие вакансии стоит их составлять — Finance.ua

Что такое нестандартные резюме: претендентам на какие вакансии стоит их составлять
Нестандартными видами самопрезентации считаются креативное, графическое и видеорезюме. Креативное выделяется среди прочих интересным оформлением. Для этого автор использует разные цвета, графику, фотоматериалы и т.д.
Об этом пишет Львовский областной центр занятости.
Оно не только привлекает работодателя необычной формой, но и позволяет заочно ознакомиться с талантами, художественными вкусами и возможностями претендента на должность. Обычно его используют те, кто ищет работу творческих профессий: дизайнеры, художники-оформители и т.д.
В графическом резюме используются элементы визуального либо наглядного представления информации. Инфографика — диаграммы, графики, дорожные знаки, указатели, географические карты — незаменимы, когда нужно быстро и доступно донести до потребителя объемную или сложную информацию.
Видеорезюме — это короткий по времени (максимум 3 мин) ролик, во время которого претендент на работу рассказывает важную информацию о себе и высказывает аргументы, почему он хочет занять ту или иную должность. В чем же его преимущество? Во-первых, оно позволяет потенциальному работодателю составить впечатление о кандидате, увидеть, как он выглядит и представляет профессиональные умения и опыт.
Во-вторых, благодаря видеоролику соискатель имеет возможность обойти предварительные встречи с представителями кадровой службы и имеет шанс быть приглашенным на собеседование сразу к будущему руководителю.
В-третьих, видеорезюме дает возможность со стороны оценить свои сильные и слабые стороны и своевременно принять меры по устранению недостатков.
В-четвертых, такой способ самопрезентации пригодится выпускникам учебных заведений или соискателям с небольшим профессиональным опытом. Карьерных достижений у них немного, а необычный формат представления информации позволит привлечь работодателя.
В-пятых, видеорезюме удобно использовать для поиска работы в другой местности, государстве или тогда, когда человек нашел приемлемый вариант трудоустройства посредством удаленного поиска работы.
Претендентам на какие вакансии целесообразно записать видеорезюме
В первую очередь такая презентация понадобится работникам, профессиональная деятельность которых связана с общением, в частности:
- сотрудникам офиса (администратор, секретарь, офис-менеджер),
- работникам кадровых служб (менеджер по персоналу, рекрутер),
- управленцам (руководитель, директор),
- специалистам сферы РR,
- маркетинга, рекламы,
- тем, кто занимается продажами (менеджер, коммерческий директор, торговый представитель,
- супервайзер, администратор торгового зала), специалистам по страхованию и операциям с недвижимостью.
Желательно записать видеорезюме представителям «творческих профессий»: дизайнерам, кузнецам, швеям, парикмахерам, поварам, мастрерам маникюра, цветочницам, флористам и т.д.
Ведь в видеопрезентации можно продемонстрировать собственные произведения искусства, и за кадром прокомментировать процесс создания продукта, применения инновационных методов и т.д.
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