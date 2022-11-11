Как гибридная работа повлияла на работу компаний — исследование — Finance.ua
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Как гибридная работа повлияла на работу компаний — исследование

Личные финансы
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Как гибридная работа повлияла на работу компаний — исследование
Как гибридная работа повлияла на работу компаний — исследование
За последние два года многие компании успешно перешли на гибридный формат работы, когда сотрудники могли работать как удаленно, так и из офиса. 63% бизнес-лидеров украинских компаний и 48% руководителей мировых компаний отметили, что гибридный режим работы положительно сказался на инвестициях в технологии рабочего места.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования KPMG «Взгляд руководителей бизнеса 2022» в Украине и мире.
Относительно влияния удаленной работы на удержание сотрудников следует отметить, что мнения украинских и мировых бизнес-лидеров кардинально разнятся. 15% руководителей в мире говорят, что гибридный формат негативно повлиял на удержание работников, а в Украине бизнес-лидеры, наоборот, признали, что возможность работать из дома или из офиса положительно отразилась на удержании талантов.
В отличие от позитивных тенденций влияния на операционную деятельность компаний, в Украине, по мнению руководителей, наблюдается негативное влияние гибридной работы на производительность сотрудников (42%) и ухудшение их морального состояния (37%), которые являются основными показателями движущей силы любой прогрессивной компании.
В мире эти показатели намного ниже — 13% и 12% соответственно.
Инфографика: KPMG
Инфографика: KPMG

Рабочее место будущего

У украинских и мировых бизнес-лидеров — противоположно разные мнения относительно того, как должна выглядеть рабочая среда в следующие три года.
65% мировых руководителей ожидают, что через три года офис станет основной рабочей средой. В отличие от них руководители украинских компаний и в дальнейшем представляют работу в гибридном формате (88%), что втрое превышает ожидания мировых лидеров (28%). О традиционной работе в офисе говорят только 5% украинских руководителей.
В то же время, руководители как в Украине (5%), так и в мире (7%) не планируют трансформировать рабочую среду в формат полностью удаленного сотрудничества.
Инфографика: KPMG
Инфографика: KPMG
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По материалам:
Finance.ua
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