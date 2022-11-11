Как гибридная работа повлияла на работу компаний — исследование — Finance.ua

Как гибридная работа повлияла на работу компаний — исследование Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как гибридная работа повлияла на работу компаний — исследование

За последние два года многие компании успешно перешли на гибридный формат работы, когда сотрудники могли работать как удаленно, так и из офиса. 63% бизнес-лидеров украинских компаний и 48% руководителей мировых компаний отметили, что гибридный режим работы положительно сказался на инвестициях в технологии рабочего места.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования KPMG «Взгляд руководителей бизнеса 2022» в Украине и мире.

Относительно влияния удаленной работы на удержание сотрудников следует отметить, что мнения украинских и мировых бизнес-лидеров кардинально разнятся. 15% руководителей в мире говорят, что гибридный формат негативно повлиял на удержание работников, а в Украине бизнес-лидеры, наоборот, признали, что возможность работать из дома или из офиса положительно отразилась на удержании талантов.

В отличие от позитивных тенденций влияния на операционную деятельность компаний, в Украине, по мнению руководителей, наблюдается негативное влияние гибридной работы на производительность сотрудников (42%) и ухудшение их морального состояния (37%), которые являются основными показателями движущей силы любой прогрессивной компании.

В мире эти показатели намного ниже — 13% и 12% соответственно.

Инфографика: KPMG

Рабочее место будущего

У украинских и мировых бизнес-лидеров — противоположно разные мнения относительно того, как должна выглядеть рабочая среда в следующие три года.

65% мировых руководителей ожидают, что через три года офис станет основной рабочей средой. В отличие от них руководители украинских компаний и в дальнейшем представляют работу в гибридном формате (88%), что втрое превышает ожидания мировых лидеров (28%). О традиционной работе в офисе говорят только 5% украинских руководителей.

В то же время, руководители как в Украине (5%), так и в мире (7%) не планируют трансформировать рабочую среду в формат полностью удаленного сотрудничества.

Инфографика: KPMG

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.