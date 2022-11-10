Появился официальный сайт программы «єРобота»: какие гранты можно получить — Finance.ua
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Появился официальный сайт программы «єРобота»: какие гранты можно получить

Казна и Политика
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Летом Правительство запустило грантовую программу для малого и среднего бизнеса. За это время украинцы уже получили гранты на сумму более 201,8 млн грн. В настоящее время программа продолжается.
Об этом сообщает Минцифры.
Теперь можно выбрать направление и подать заявку на получение гранта на официальном сайте.
Какие гранты можно получить?
  • Свое дело — программа микрогрантов до 250 тыс. грн.
  • Новый уровень — программа грантов для перерабатывающих предприятий до 8 млн грн.
  • Свой сад — программа грантов до 400 тыс грн за гектар.
  • Своя теплица — программа грантов до 7 млн грн за 2 гектара.
  • ІТ-стартап (в стадии разработки) — гранты до 3,5 млн. грн.
  • Старт в ІТ (в стадии разработки) — гранты для обучения в сфере ІТ.
Напомним, Кабинет Министров выделил еще 103 млн на гранты в поддержку бизнеса в рамках программы «єРобота». Украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота».

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров расширил направления использования грантовых средств в рамках программы «єРобота». Теперь победители программы могут тратить полученные средства для покрытия таких направлений расходов.
  • Реализация правительственных грантовых программ проекта «єРобота» позволит создать в Украине более 300 тысяч новых рабочих мест.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Finance.ua
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