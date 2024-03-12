Бывший гендиректор Activision Blizzard хочет купить TikTok из-за скандального законопроекта — Finance.ua

Бывший гендиректор Activision Blizzard хочет купить TikTok из-за скандального законопроекта Сегодня 01:30 — Фондовый рынок

Бывший гендиректор Activision Blizzard хочет купить TikTok из-за скандального законопроекта

Бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик хочет купить TikTok из-за скандального законопроекта, угрожающего запретом или продажей приложения.

Об этом сообщает WSJ.

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Соответствующую идею Котик обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом и другими участниками конференции. Также он общался с исполнительным директором ByteDance Чжаном Иммингом.

Как отмечается, покупка TikTok может обойтись Котику в сотни миллиардов долларов. Этот законопроект уже одобрили в Палате представителей США, и теперь его должен рассмотреть Сенат.

Законодатели обеспокоены конфиденциальностью данных и связью с Китаем. TikTok пытается заручиться поддержкой американских пользователей и рассылает им пуш-сообщения об этой проблеме.

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Стоит добавить, что Котик возглавлял Activision Blizzard более 30 лет, но был вынужден покинуть компанию после обвинений в сексуальных домогательствах и гендерной дискриминации.

Впоследствии оказалось, что мужчина знал о неправомерном поведении и обвинениях, но не сообщал правлению компании. Сотрудники Activision Blizzard потребовали его отставки, но он ушел с должности только после слияния компании с Microsoft в 2023 году.

УНІАН По материалам:

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