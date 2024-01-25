Пользователи Meta в ЕС смогут отвязать свои аккаунты в Instagram и Messenger от Facebook — Finance.ua
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Пользователи Meta в ЕС смогут отвязать свои аккаунты в Instagram и Messenger от Facebook

Технологии&Авто
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Пользователи Meta в ЕС смогут отвязать свои аккаунты в Instagram и Messenger от Facebook
Пользователи Meta в ЕС смогут отвязать свои аккаунты в Instagram и Messenger от Facebook
Meta позволит пользователям в Евросоюзе отвязать свои аккаунты в Instagram и Messenger от Facebook до тех пор, как в марте вступит в силу Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).
Об этом заявили в компании, пишет The Verge.
Изменения будут применяться в Европейском Союзе, Европейском экономическом пространстве и Швейцарии, а соответствующие уведомления пользователи получат в ближайшие недели.
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Это означает, что теперь европейские пользователи Meta смогут использовать Facebook Messenger в качестве отдельного сервиса без учетной записи Facebook. А если они раньше связали свои аккаунты с Facebook и Instagram, то смогут их разъединить.
Пользователи Facebook Marketplace и Facebook Gaming также смогут воспользоваться этими сервисами без использования информации из своих основных аккаунтов Facebook. Хотя в обоих случаях Meta утверждает, что это приведет к уменьшению функциональности.
По материалам:
mezha.media
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