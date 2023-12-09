Meta прекращает перекрестный обмен сообщениями между Instagram и Facebook — Finance.ua

Meta прекращает перекрестный обмен сообщениями между Instagram и Facebook Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Meta прекращает перекрестный обмен сообщениями между Instagram и Facebook

Компания Meta объявила о прекращении кросс-программной коммуникации между Facebook и Instagram с середины декабря.

Об этом сообщает Fortune.

Точная дата прекращения функции не уточняется. Meta также не указала конкретную причину закрытия.

Согласно последнему обновлению на странице поддержки Instagram, пользователи больше не смогут начинать новые разговоры или звонки с аккаунтами Facebook. Продолжить общение в Facebook можно будет только через Messenger, используя свою учетную запись Facebook. После прекращения взаимодействия между приложениями существующие чаты, созданные ранее между Instagram и Facebook, станут доступны только для чтения. Соответственно, пользователи Instagram не смогут посылать новые сообщения в этих чатах.

Кроме того, все существующие чаты, которые пользователь Instagram вел с аккаунтами Facebook, не будут перенесены в мессенджер Facebook. Статус активности в Instagram также автоматически станет недоступным для просмотра через аккаунт Facebook.

Это нововведение произошло спустя почти три года после того, как в 2020 году Meta внедрила поддержку Messenger для Instagram, что позволило осуществлять кросс-платформенный обмен сообщениями между Facebook и Instagram.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.