Более четверти американцев выступают за запрет TikTok — Finance.ua

Более четверти американцев выступают за запрет TikTok 06.04.2024, 00:05 — Мир

Более четверти американцев выступают за запрет TikTok, Фото: pixabay.com

Приблизительно 28% жителей США поддерживают запрет TikTok.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Savanta, пишет Gizmodo.

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В то же время участники опроса убеждены, что можно найти способ обойти запрет TikTok.

Около 60% респондентов отметили, что «их друзья» продолжили бы пользоваться соцсетью, если ее запретят.

По данным опроса, американцы, вероятно, увеличили бы использование других видеоориентированных сетей, таких как YouTube (34%) и Instagram (30%), если бы они не имели доступ к TikTok.

Почти 69% американцев отметили, что TikTok и другие социальные сети должны делать больше для защиты их персональных данных, в том числе от иностранных правительств.

Также 59% участников опроса высказались по поводу большей работы соцсетей над «борьбой с вредными высказываниями и изображениями на своих платформах».

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Около 46% отметили, что озабочены идеей о том, что соцсети могут влиять на результаты выборов.

Опрос провели среди 2000 американцев в возрасте от 18 лет с 19 по 25 марта. 13 марта Палата представителей приняла законопроект «О защите американцев от программ, контролируемых иностранными противниками».

Согласно документу, китайская компания ByteDance должна продать TikTok компании, которая не будет связана с китайской коммунистической партией, или приложение будет заблокировано в США. Сейчас законопроект направлен в Сенат.

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