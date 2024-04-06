Более четверти американцев выступают за запрет TikTok — Finance.ua

Более четверти американцев выступают за запрет TikTok
Приблизительно 28% жителей США поддерживают запрет TikTok.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Savanta, пишет Gizmodo.
В то же время участники опроса убеждены, что можно найти способ обойти запрет TikTok.
Около 60% респондентов отметили, что «их друзья» продолжили бы пользоваться соцсетью, если ее запретят.
По данным опроса, американцы, вероятно, увеличили бы использование других видеоориентированных сетей, таких как YouTube (34%) и Instagram (30%), если бы они не имели доступ к TikTok.
Почти 69% американцев отметили, что TikTok и другие социальные сети должны делать больше для защиты их персональных данных, в том числе от иностранных правительств.
Также 59% участников опроса высказались по поводу большей работы соцсетей над «борьбой с вредными высказываниями и изображениями на своих платформах».
Около 46% отметили, что озабочены идеей о том, что соцсети могут влиять на результаты выборов.
Опрос провели среди 2000 американцев в возрасте от 18 лет с 19 по 25 марта. 13 марта Палата представителей приняла законопроект «О защите американцев от программ, контролируемых иностранными противниками».
Согласно документу, китайская компания ByteDance должна продать TikTok компании, которая не будет связана с китайской коммунистической партией, или приложение будет заблокировано в США. Сейчас законопроект направлен в Сенат.
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