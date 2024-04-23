Мировые расходы на IT возрастут на 8% в 2024 году — прогнозы Gartner — Finance.ua
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Мировые расходы на IT возрастут на 8% в 2024 году — прогнозы Gartner

Мир
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Мировые расходы на IT возрастут на 8% в 2024 году — прогнозы Gartner
Мировые расходы на IT возрастут на 8% в 2024 году — прогнозы Gartner
По прогнозам Gartner, мировые расходы в области IT в 2024 году по сравнению с 2023 годом возрастут на 8% до $5,06 триллиона.
Прошлый прогноз предполагал рост на 6,8%. Ожидается также, что мировые расходы на IT превысят $8 триллионов задолго до конца десятилетия.
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Расходы на системы центров обработки данных вырастут на 10% в 2024 году по сравнению с 4% увеличением в 2023 году. В значительной степени это произойдет благодаря планированию внедрения генеративного искусственного интеллекта (GenAI).
«Мы видим цикл истории, плана, выполнения, когда речь идет о GenAI. В 2023 году предприятия рассказывали историю GenAI, а в 2024 году мы видим, что большинство из них планируют окончательное внедрение в 2025 году. От поставщиков технологий требуется быть на шаг впереди этого цикла, и они уже находятся на этапе выполнения… В 2024 году на серверы ИИ будет приходиться около 60% общих затрат на серверы гиперскейлеров», — рассказал Джон-Дэвид Лавлок, выдающийся вице-президент-аналитик Gartner.
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По прогнозам Gartner, в 2024 году на системы центров обработки данных потратят $259,6 миллиарда. Программное обеспечение в 2024 году увидит 13,9% прирост и расходы в размере $1,042 триллиона. Расходы на IT-сервисы возрастут на 9,7% до $1,52 триллиона, а на услуги связи на 4,3% до $1,55 триллиона.
Также ожидается, что из-за того, что средняя продолжительность жизни мобильных телефонов сокращается, а потребители и предприятия меняют смартфоны все чаще, затраты на девайсы достигнут $668 миллиардов, что даст прирост 3,6%.
По материалам:
mezha.media
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