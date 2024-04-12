Сколько налогов платят ІТ-специалисты в Украине — Finance.ua

Сколько налогов платят ІТ-специалисты в Украине Сегодня 16:03 — Личные финансы

Сколько налогов платят ІТ-специалисты в Украине

За 2021−2023 годы ІТ-специалисты уплатили в бюджет не менее 61,1 миллиарда гривен налогов. Самая большая сумма — 24 миллиарда — была уплачена в 2023 году. От физических лиц поступили суммы больше, чем от юридических.

Об этом сообщает DOU со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Аналитики сайта выбрали для анализа наиболее популярные среди ІТ-специалистов КВЭДы: 69% привлечены по КВЭДу «62.01 Компьютерное программирование» и еще 14% - по КВЭДу «62.02 Консультирование по вопросам информатизации».

Сколько налогов платили в сфере компьютерного программирования

За 2021 год специалисты в сфере компьютерного программирования, консультирования и связанной с ними деятельности уплатили более 16 миллиардов в сводный бюджет. Из них 9 миллиардов уплатили физические, а 7 миллиардов — юридические лица.

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В 2022 году этот показатель вырос. Так, по видам экономической деятельности в сфере компьютерного программирования, консультирование уплатило более 20,6 миллиарда гривен. Это на 24% больше, чем в 2021 году. Физические лица заплатили 11,7 миллиарда, а юридические — 8,8 миллиарда налогов.

В 2023 году сумма уплаченных налогов в этой сфере выросла почти на 45% по сравнению с 2021 годом и составила более 23,9 миллиарда гривен. Физические лица заплатили в сводный бюджет более 12,9 миллиарда, а юридические — более 11 миллиардов.

Инфографика: DOU

Инфографика: DOU

«Для сравнения: на государственном веб-портале открытого бюджета для граждан указано, что в 2021 году все налоговые поступления в сводный бюджет составляли 1 триллион 453 миллиарда 804 миллиона 74 тысяч 641 гривну. Учитывая это, можно предположить, что ІТ-специалисты, работающие по КВЭДам 62, уплатили 1,14% от всех налоговых поступлений в сводный бюджет», — отметили авторы исследования.

В 2022 году все налоговые поступления в сводный бюджет составляли 1 триллион 343 миллиарда 225 миллионов 38 тысяч 691 гривну. Поэтому ІТ-специалисты, работающие по КВЭД 62, уплатили 1,53% от всех налоговых поступлений в сводный бюджет.

В 2023 году все налоговые поступления в сводный бюджет составляли 1 триллион 638 миллиардов 85 миллионов 2 тысячи 89 гривен. Поэтому ІТ-специалисты, работающие по КВЭД 62, уплатили 1,46% от всех налоговых поступлений в сводный бюджет.

Напомним, по данным Djinni, за первый квартал 2024 года зарплаты в вакансиях senior разработчиков снизились с $4−5,5 тыс. в январе до $3−5 тыс. в марте. Такого низкого верхнего предела за последний год еще не было.

Ранее в DOU сообщали , что всего 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или больше. Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%).

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Dou По материалам:

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