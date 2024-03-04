Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года

30
Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года
Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года
Национальный банк Украины опубликовал отчет об экспорте IT-услуг из Украины за январь 2024 года: он составил $508 млн, что на $103 млн меньше, чем в декабре 2023 года. По сравнению с январем 2023 года объем тоже снизился — на $20 млн.
Это самый низкий показатель с начала 2022 года. Объем ІТ-экспорта из Украины в январе 2022 года составил $639 млн.
Читайте также
Основными странами-партнерами Украины остаются США, Великобритания, Мальта, Израиль и Кипр.
Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года
Напомним, что экспорт украинских IT-услуг в 2023 году составил $6,7 млрд, что на 8,4% меньше, чем в 2022 году, когда он достиг рекордных $7,3 млрд.

Справка Finance.ua:

  • как отмечают специалисты, рынок труда IT в феврале существенно стабилизировался: количество вакансий постепенно увеличивается, а кандидатов становится все меньше;
  • по исследованию dou, самая низкая конкуренция в нетехнических категориях — в SEO и маркетинге. В январе она незначительно увеличилась в категориях HR, Office Manager, Finance. В HR — до 56 откликов, несмотря на некоторый рост вакансий (+43).
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.