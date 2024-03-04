Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года — Finance.ua

Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года Сегодня 09:38

Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года

Национальный банк Украины опубликовал отчет об экспорте IT-услуг из Украины за январь 2024 года: он составил $508 млн, что на $103 млн меньше, чем в декабре 2023 года. По сравнению с январем 2023 года объем тоже снизился — на $20 млн.

Это самый низкий показатель с начала 2022 года. Объем ІТ-экспорта из Украины в январе 2022 года составил $639 млн.

Основными странами-партнерами Украины остаются США, Великобритания, Мальта, Израиль и Кипр.

Напомним, что экспорт украинских IT-услуг в 2023 году составил $6,7 млрд, что на 8,4% меньше, чем в 2022 году, когда он достиг рекордных $7,3 млрд.

Справка Finance.ua:

как отмечают специалисты, рынок труда IT в феврале существенно стабилизировался: количество вакансий постепенно увеличивается, а кандидатов становится все меньше;

по исследованию dou, самая низкая конкуренция в нетехнических категориях — в SEO и маркетинге. В январе она незначительно увеличилась в категориях HR, Office Manager, Finance. В HR — до 56 откликов, несмотря на некоторый рост вакансий (+43).



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