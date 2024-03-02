Сокращение кадров: в украинских ІТ-компаниях уволили почти 11 тысяч специалистов за прошлый год — Finance.ua
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Сокращение кадров: в украинских ІТ-компаниях уволили почти 11 тысяч специалистов за прошлый год

Фондовый рынок
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Сокращение кадров: в украинских ІТ-компаниях уволили почти 11 тысяч специалистов за прошлый год
Сокращение кадров: в украинских ІТ-компаниях уволили почти 11 тысяч специалистов за прошлый год, Фото: 24tv.ua
В 50 крупнейших ІТ-компаниях общее количество специалистов в январе 2024 года составляет 81 750 человек. В прошлом году количество специалистов уменьшилось на 10 656 человек, или на 11,5%.
Об этом говорится в исследовании компании DOU.
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В исследовании отмечено, что главная причина сокращения количества специалистов — легализация за рубежом и увольнение тех, кто давно на бенче.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

В какой отрасли самый большой отток кадров

В течение второго полугодия количество уменьшилось на 4600 человек или на 5,3%. В первую очередь отток кадров фиксируется среди технических специалистов. Их количество в топ-50 компаниях сократилось на около 3700 человек за последние полгода. Технические специалисты составляют 77% от общего количества людей в 50 крупнейших компаниях.
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Какая причина сокращения специалистов

Компании сообщают, что наиболее распространенной причиной для изменений в количестве специалистов во втором полугодии прошлого года является продолжающаяся легализация релоцированных специалистов. По данным исследования, у 11 компаний из 27 имеется менее 5% специалистов на бенче, еще у пяти резерва нет.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Среди топ-50 крупнейших ІТ-компаний преобладают:

  • сервисные — сейчас 54% (27 компаний);
  • продуктовые — 36% (18 компаний);
  • гибридные — 10% (5 компаний).
В рейтинге появилось три новые компании: SKELAR, Uklon и SPD Technology. Вместо этого выбыли ISD, Boosta и TECHIIA Holding.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Отток специалистов из «большой пятерки» сократился, но еще продолжается. В этих компаниях во втором полугодии специалистов уменьшилось на 1800 человек против 3000 в первом. Однако все компании продолжают показывать отрицательную динамику.
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Напомним, в ноябре 2023 года объем экспорта ІТ-услуг из Украины составил 564 млн долларов, что на 35 млн долларов больше, чем в октябре. В то же время, за 11 месяцев года экспорт упал на 7,3%, до 6,1 млрд долларов, по сравнению с аналогичным показателем год назад. По сравнению с показателем за ноябрь 2022 года (580 млн долларов) объем ІТ-экспорта в прошлом месяце уменьшился на 16 млн долларов.
По материалам:
НВ
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