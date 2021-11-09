Как украинский IT-рынок решает вопросы с бухгалтерией и налогами (опрос)

Finance.ua как портал, следящий за рынком труда, узнал, что большинство IT-компаний заключают договоры с программистами как с ФЛП, а не трудоустраивают в штат.

Согласно данным исследования Института экономической аналитики международной компании WeDoITBM, подавляющее количество (более 80%) задействованных в опросе топ-менеджеров IT-компаний выразили в разной степени позиции, что нынешняя система налогообложения в Украине для IT-бизнеса довольно благоприятная для небольших и средних IT-компаний по сравнению с другими налоговыми юрисдикциями в Европе. Из-за довольно высокой скорости найма разработчиков и возможности работы с ними через систему ФЛП – значительно меньшая сложность налогового и кадрового учета и стоимость бухгалтерского обслуживания.

По способам оптимизации трудовых взаимоотношений, которые используют IT-компании:

почти 65% компаний заключают договоры с программистами как с ФЛП ;

; на втором месте по использованию – трудоустройство в штат части ключевых сотрудников, с другими – сотрудничество как с ФЛП (25%);

(25%); на третьем – аутстаффинг персонала (вывод из штата компании работников и оформление их в штате специализированной компании-аутстаффере – 5%;

только представители двух иностранных компаний, участвовавших в исследовании, сказали, что трудоустраивают в штат всех программистов.

Относительно построения взаимодействия с бухгалтерией:

большинство предпочитают бухгалтера в штате\\на полставки или создание собственного бухгалтерского отдела;

40% участников исследования говорят о том, что пользуются услугами бухгалтерских фирм на аутсорсе. Причем некоторые отмечают, что начали пользоваться услугами бухгалтерского аутсорса в последние 1,5-2 года.

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Интересны стимулирующие и сдерживающие факторы для перевода бухгалтерии на аутсорс. Среди преимуществ опрошенные назвали, конечно, экономию средств, ведь штатная бухгалтерия предусматривает официальное трудоустройство, а следовательно зарплаты, налоги, рабочее место, бухгалтерское ПО для каждого бухгалтера. Также важна оперативность и непрерывность обслуживания (зато если компания имеет 1 бухгалтера – возможны задержки на отпуска, больничные, отгулы и тому подобное).

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