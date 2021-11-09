Как украинский IT-рынок решает вопросы с бухгалтерией и налогами (опрос)

Finance.ua как портал, следящий за рынком труда, узнал, что большинство IT-компаний заключают договоры с программистами как с ФЛП, а не трудоустраивают в штат.
Согласно данным исследования Института экономической аналитики международной компании WeDoITBM, подавляющее количество (более 80%) задействованных в опросе топ-менеджеров IT-компаний выразили в разной степени позиции, что нынешняя система налогообложения в Украине для IT-бизнеса довольно благоприятная для небольших и средних IT-компаний по сравнению с другими налоговыми юрисдикциями в Европе. Из-за довольно высокой скорости найма разработчиков и возможности работы с ними через систему ФЛП – значительно меньшая сложность налогового и кадрового учета и стоимость бухгалтерского обслуживания.
По способам оптимизации трудовых взаимоотношений, которые используют IT-компании:
Относительно построения взаимодействия с бухгалтерией:
Читайте также: Как правильно вести налоговый и бухгалтерский учет: советы для ФЛП
Интересны стимулирующие и сдерживающие факторы для перевода бухгалтерии на аутсорс. Среди преимуществ опрошенные назвали, конечно, экономию средств, ведь штатная бухгалтерия предусматривает официальное трудоустройство, а следовательно зарплаты, налоги, рабочее место, бухгалтерское ПО для каждого бухгалтера. Также важна оперативность и непрерывность обслуживания (зато если компания имеет 1 бухгалтера – возможны задержки на отпуска, больничные, отгулы и тому подобное).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинацию4 ч. назад - 2618 13
Новые платежки за газ: нужно ли менять счетчики и как подавать показатели5 ч. назад - 1921 8
Финансовая пирамида: Украина передала Германии в качестве доказательств два авто за миллион евроВчера, 20:38 - 2156 5
Украинка изобрела систему вывода криптовалюты без банков14 ч. назад - 2358 4
Кто такие инвестняни и какие вопросы они решаютВчера, 17:02 - 497 3
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-АвивВчера, 19:01 - 5040
В Украине будут платить по тысяче гривен за вакцинацию4 ч. назад - 2618 13
Украинка изобрела систему вывода криптовалюты без банков14 ч. назад - 2358 4
Финансовая пирамида: Украина передала Германии в качестве доказательств два авто за миллион евроВчера, 20:38 - 2156 5
Новые платежки за газ: нужно ли менять счетчики и как подавать показатели5 ч. назад - 1921 8
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-192 ч. назад - 92
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1062 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2647 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1147
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1262