Базовая социальная помощь: ответы на основные вопросы Сегодня 08:02 — Личные финансы

Базовая социальная помощь: ответы на основные вопросы

Недавно в Украине запустили базовую социальную помощь в «Дія», однако у украинцев все еще возникают вопросы ее оформления. Делимся ответами Минцифры на 10 самых популярных вопросов.

№ 1. Что такое базовая социальная помощь

Базовая социальная помощь — это новая государственная программа поддержки семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Как отмечают в Минцифре, раньше, чтобы получить поддержку, нужно было подавать в пять различных заявлений, собирать бумаги и ходить по учреждениям. И по каждому виду поддержки поступала отдельная выплата. Вместе с партнерами мы решили упростить этот забюрократизированный процесс. Теперь все просто: одно заявление, одна выплата, все онлайн через «Дія».

№ 2. Кто может подать заявление

Заявление о получении одной базовой социальной помощи вместо нескольких отдельных выплат могут подать семьи, которые уже получают:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям

помощь на детей одиноким матерям

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях (эта категория может подать заявление только в Пенсионный фонд Украины)

Обратите внимание! Базовая социальная помощь не назначается, если:

в семье есть трудоспособные лица (от 18 лет), которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не состоят на учете в центре занятости более 3 месяцев

кто-либо из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 гривен (за исключением расходов на медицинские, образовательные и коммунальные услуги)

на банковских счетах семьи есть более 100 000 гривен или облигации на эту же сумму

в собственности семьи есть вторая квартира или дом (кроме определенных исключений, таких как жилье на территориях боевых действий или разрушенное из-за войны)

в семье есть более одного автомобиля, которому менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа)

№ 3. Как оформить базовую социальную помощь?

Чтобы подать заявление о базовой социальной помощи онлайн, воспользуйтесь «Дія». Это сэкономит ваше время, ведь не нужно посещать учреждения или собирать бумаги. А выплата будет поступать на вашу «Дія.Картка».

Как подать заявление в «Дія»:

Обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь. Перейдите в раздел — Сервисы — Помощь от государства — Базовая социальная помощь. Нажмите — Получить помощь. Дождитесь уведомления о расчете ежемесячной суммы. Если все устраивает, нажмите Подать заявление и выберите «Дія.Картка». Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, они объединятся в одну выплату. Подпишите заявление «Дія.Підпис» и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи. Когда все подписи собраны — заявление отправится автоматически. После одобрения заявления вы получите уведомление о назначении помощи.

Читайте также Базовую социальную помощь планируют установить на постоянной основе

Чтобы подать заявление онлайн, нужно иметь один из биометрических документов или вид на жительство в «Дія». Если же у вас их нет, подайте заявление в Пенсионном фонде.

№ 4. Нужно ли отказываться от других выплат

Семья, имеющая право на базовую социальную помощь, может выбрать: получать новую помощь или оставить уже имеющие выплаты. Если переходите на базовую социальную помощь, тогда будете получать ее, а следующие виды выплат уже нет:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям

помощь на детей одиноким матерям

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью

№ 5. Можно ли оформить базовую социальную помощь, если еще не получаешь ни одну из выплат

Подать заявление о получении базовой социальной помощи на этом этапе возможно только, если вы уже получаете одну из государственных выплат, перечисленных в п. 2. Вскоре смогут получить базовую социальную помощь и другие семьи — работаем над этим вместе с Минсоцполитики.

№ 6. Влияет ли базовая социальная помощь на другие выплаты типа ВПЛ

Нет, не влияет. Базовая социальная помощь не отменяет никаких выплат, кроме указанных выше. То есть каждый украинец сохраняет за собой любые другие виды финансовой помощи от государства, например, для ВПЛ, Пакет школьника или «єКнига».

№ 7. Чтобы получить помощь, нужна только «Дія.Картка».

Если вы подаете заявление о базовой социальной помощи через «Дія», то вам обязательно понадобится «Дія.Картка». А если вы оформляете офлайн в Пенсионном фонде, можете указать любой другой банковский счет.

№ 8. Что делать, если не рассчитывается размер пособия в «Дія»

Вероятно, в системе не хватает ваших данных. Обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда — там обновят информацию, и вы сможете подать заявление повторно.

№ 9. Когда поступят средства

Выплата назначается за месяц, в котором подано заявление. Деньги поступают раз в месяц — обычно в первой половине. Если заявление подавали посреди месяца, первую выплату можно получить в конце этого или начале следующего.

№ 10. Почему невозможно подать заявление в «Дія», хотя уже получаете одно из пособий

Если вы не можете подать заявление, это означает, что в государственной системе пока не хватает части ваших данных. Чтобы все работало корректно, нужно обновить информацию — обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.