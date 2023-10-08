IT-рынок в Украине летом уменьшился, причина — мировые тренды и война — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

IT-рынок в Украине летом уменьшился, причина — мировые тренды и война

Личные финансы
0
IT-рынок в Украине летом уменьшился, причина — мировые тренды и война
IT-рынок в Украине летом уменьшился, причина — мировые тренды и война
IT-рынок в Украине летом 2023 года уменьшился на 1,7% по сравнению с летом прошлого года из-за мировых трендов и войны.
Об этом сообщил соучредитель и член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей на конференции «Будущее украинского экспорта».
«Первое — это глобальные тренды. В мире в принципе вся ІТ-индустрия на сегодняшний день легонько „стагнирует“, базируясь на инвесторах и по многим другим причинам. И второй тренд — это сложность завести новые заказы в Украину, потому что у заказчиков есть определенное ощущение войны», — объяснил Кицмей.
Читайте также
Глава SoftServe также отметил, что с начала войны некоторые заказчики вышли с рынка Украины из-за внутренней политики, которая запрещает делать заказы в странах, где идет война. Однако украинский сервис и качество услуг заставили некоторых из них пересмотреть свои правила, добавил он.
Сооснователь SoftServe добавил, что меньше проблем с заказами от иностранных стартапов, у которых внутренние правила не такие жесткие.
Читайте также
«Если мы не нарушим эту стабильность сейчас, люди будут привыкать к войне. В Израиле тоже есть постоянная война, и никто об этом не говорит, и тем более передают заказы. Наши западные партнеры привыкнут к войне, главное, чтобы не ухудшалась (ситуация)» , — подчеркнул Кицмей.
🤗 Рады анонсировать уникальное событие! Конференция ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! Если тебе интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров — тебе сюда https://tinyurl.com/53k9fyrk.
По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.