IT-рынок в Украине летом уменьшился, причина — мировые тренды и война Сегодня 15:05 — Личные финансы

IT-рынок в Украине летом уменьшился, причина — мировые тренды и война

IT-рынок в Украине летом 2023 года уменьшился на 1,7% по сравнению с летом прошлого года из-за мировых трендов и войны.

Об этом сообщил соучредитель и член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей на конференции «Будущее украинского экспорта».

«Первое — это глобальные тренды. В мире в принципе вся ІТ-индустрия на сегодняшний день легонько „стагнирует“, базируясь на инвесторах и по многим другим причинам. И второй тренд — это сложность завести новые заказы в Украину, потому что у заказчиков есть определенное ощущение войны», — объяснил Кицмей.

Читайте также Какие зарплаты и требования к айтишникам в продуктовых компаниях (инфографика)

Глава SoftServe также отметил, что с начала войны некоторые заказчики вышли с рынка Украины из-за внутренней политики, которая запрещает делать заказы в странах, где идет война. Однако украинский сервис и качество услуг заставили некоторых из них пересмотреть свои правила, добавил он.

Сооснователь SoftServe добавил, что меньше проблем с заказами от иностранных стартапов, у которых внутренние правила не такие жесткие.

Читайте также Сколько времени айтишники уделяют обучению и что их мотивирует — исследование

«Если мы не нарушим эту стабильность сейчас, люди будут привыкать к войне. В Израиле тоже есть постоянная война, и никто об этом не говорит, и тем более передают заказы. Наши западные партнеры привыкнут к войне, главное, чтобы не ухудшалась (ситуация)» , — подчеркнул Кицмей.

Рады анонсировать уникальное событие! Конференция ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! Если тебе интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров — тебе сюда https://tinyurl.com/53k9fyrk.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.