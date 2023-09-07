Сколько времени айтишники уделяют обучению и что их мотивирует — исследование Сегодня 08:00 — Личные финансы

Ко Дню знаний GlobalLogic , одна из крупнейших IT-компаний Украины, исследовала, сколько времени уделяют обучению IT-инженеры, какие источники обучения используют и как полномасштабная война повлияла на учебный процесс.

В проведенном опросе приняли участие около 700 специалистов компании с разным уровнем опыта. А именно: 245 специалистов уровня Senior, 208 — Middle, 121 — Junior, 18 — Trainee и 49 руководителей проектов.

Сколько времени айтишники уделяют обучению

Абсолютное большинство инженеров регулярно обучаются. Так, половина опрошенных ІТ-специалистов тратят на повышение квалификации не менее трех часов в неделю.

Какая мотивация обучаться

Наибольшей мотивацией является желание саморазвития — его отметили 85% респондентов. Другие мотивы обучения — повышение уровня дохода, карьерный рост, желание оставаться востребованным специалистом и обучение для нужд текущего проекта.

Инструменты для обучения

Чаще всего айтишники обращаются к специализированным статьям, блогам и профессиональной литературе. Также более половины ІТ-специалистов выбирают обучающие курсы на порталах (Coursera, UDEMY, Prometheus и др.) и видеоуроки на YouTube. Реже украинские инженеры обращаются в ІТ-школы.

Почти половина опрошенных получили новые знания благодаря GlobalLogic Education — платформе, способствующей профессиональному развитию ІТ-специалистов и планирующих сделать первый шаг в ІТ. Инженеры компании имеют доступ к десяткам разнообразных тренингов для улучшения профессиональных навыков.

С 2019 года группа компаний инвестировала более $6 млн. в профессиональное развитие и повышение квалификации местных специалистов в регионе Центральной и Восточной Европы. Значительная часть этих вложений приходится на инженерные таланты в Украине.

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