Какие зарплаты и требования к айтишникам в продуктовых компаниях (инфографика) — Finance.ua

Какие зарплаты и требования к айтишникам в продуктовых компаниях (инфографика) Сегодня 15:03 — Личные финансы

Какие зарплаты и требования к айтишникам в продуктовых компаниях (инфографика)

Количество специалистов почти во всех крупнейших аутсорсерах сокращается, в то время как восемь продуктовых компаний из этого списка растут.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Отмечается, что за последние пять лет доля специалистов, работающих в продуктовых компаниях, постепенно росла, а работающих в аутсорсе — уменьшалась. Полномасштабное вторжение ускорило этот процесс: за 1,5 года большой войны доля специалистов в продукте выросла с 36% до 40%, в то же время с 2018 по 2021 год — с 32% до 36%.

Количество айтишников в разных типах компаний, динамика по годам

Инфографика: Dou.ua

Продуктовые компании в Украине чаще всего находятся в Киеве, Одессе и Днепре. 50% айтишников в Киеве, 43% в Одессе и 40% в Днепре работают именно в продуктовых компаниях. Львов, Харьков, Винница, Ивано-Франковск и большинство других городов больше ориентируются на аутсорсинг и аутстафинг. 68% айтишников во Львове работают в аутсорсинге или аутстафинге и только 27% - в продуктовых компаниях, в Харькове — 63% и 31% соответственно.

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Продуктовые компании в Украине наиболее часто развивают проекты в сфере E-commerce (в них работают 16% специалистов), Fintech (14%), GameDev и Gambling (по 10%).

Куда устроиться сложнее

Новичкам устроиться в продуктовые компании сложнее, чем в аутсорсинге. В продукт чаще нанимают специалистов, уже имеющих определенный опыт работы, и реже специалистов уровней Intern и Junior.

42% разработчиков в продуктовых компаниях имеют более пяти лет опыта, а в аутсорсе — только 30%. Исключение составляет тестирование: среди тестировщиков, работающих в продуктовых компаниях, 40% имеют опыт работы до двух лет — столько же, как и в других ІТ-компаниях.

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Жестчайшие требования к опыту продуктовые компании предъявляют нетехническим специалистам: 67% из них имеют от трех лет опыта, а 38% — тайтл Senior и выше. Аутсорсинговые и аутстафинговые компании чаще нанимают нетехнических специалистов с меньшим опытом: сеньоров среди них около 30%, а более трех лет опыта имеют 60%.

Инфографика: Dou.ua

Однако, требуя больше опыта работы по специальности, продуктовые компании реже выдвигают требования относительно хорошего английского у специалистов технических направлений.

Удовлетворенность работой

Продуктовые компании чаще других требуют работать в офисе, хотя во время войны ослабляют это требование. Сейчас 60% айтишников в продуктовых компаниях работают полностью удаленно, как и в других компаниях (в общей сложности 63% айтишников в Украине не бывают в офисе). Однако 19% специалистов из продуктовых компаний отметили, что у их компании есть определенные требования по посещению офиса. У аутсорсинговых компаний такие правила реже: о них сказали всего 8% сотрудников.

Несмотря на возможные неудобства посещения офиса, специалисты в продуктовых компаниях больше довольны своей работой, чем их коллеги в аутсорсе или аутстафе. Они чаще считают свою работу интересной или очень интересной (59% против 53% в аутсорсе и 50% в аутстафе) и реже планируют ее сменить (57% не планируют менять работу против 49% в аутсорсе и 48% в аутстафе).

Зарплаты

84% айтишников, независимо от того, в какой компании они работают, довольны своей зарплатой. Однако в продуктовых компаниях удовлетворенность все же несколько выше, чем в аутсорсинге (86% удовлетворенных против 83% удовлетворенных).

Инфографика: Dou.ua

Техническим специалистам продуктовые компании, как правило, предлагают несколько более высокие зарплаты и чаще платят денежные бонусы. У нетехнических специалистов медианные зарплаты во многих случаях тоже выше в продуктовых компаниях:

Зарплаты разработчиков в продуктовых компаниях выше, чем в аутсорсинге (за исключением начинающих у них одинаковые медианы). Кроме того, продуктовые компании чаще предоставляют разработчикам денежные бонусы и предлагают акции или опционы.

в продуктовых компаниях выше, чем в аутсорсинге (за исключением начинающих у них одинаковые медианы). Кроме того, продуктовые компании чаще предоставляют разработчикам денежные бонусы и предлагают акции или опционы. Зарплаты тестировщиков в продуктовых компаниях тоже несколько выше, чем в аутсорсинге, хотя разница в медианных зарплатах колеблется от $50−100 в месяц. Тем не менее, QA-специалисты в продуктовых компаниях чаще получают денежные бонусы (21% в продуктовых компаниях против 14% в аутсорсе).

в продуктовых компаниях тоже несколько выше, чем в аутсорсинге, хотя разница в медианных зарплатах колеблется от $50−100 в месяц. Тем не менее, QA-специалисты в продуктовых компаниях чаще получают денежные бонусы (21% в продуктовых компаниях против 14% в аутсорсе). Похожая ситуация с DevOps/SRE и Data Science : медианные зарплаты выше в продуктовых компаниях, чем в аутсорсе, а специалистам по Data Science еще несколько чаще дают денежные бонусы (26% против 21% специалистов).

: медианные зарплаты выше в продуктовых компаниях, чем в аутсорсе, а специалистам по Data Science еще несколько чаще дают денежные бонусы (26% против 21% специалистов). У специалистов по HR и маркетингу тоже медианные зарплаты выше в продуктовых компаниях. Однако денежные бонусы HR чаще получают в аутсорсинговых.

тоже медианные зарплаты выше в продуктовых компаниях. Однако денежные бонусы HR чаще получают в аутсорсинговых. В зарплатах РМ, аналитиков и дизайнеров нет четкой тенденции: в некоторых случаях зарплаты выше в продуктовых компаниях, а иногда в аутсорсинге. Денежные бонусы РМ чаще имеют в аутсорсинговых компаниях, а дизайнеры — в продуктовых.

Кроме того, аутсорсинговые компании чаще продуктовых предлагают своим сотрудникам неденежные бонусы, такие как медстраховка, занятия по английскому или профессиональное обучение, подарки, помощь с релокацией и прочее.

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