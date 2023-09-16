Айтишники стали на 40% реже менять работу — Finance.ua

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Айтишники стали на 40% реже менять работу

Личные финансы
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Айтишники стали на 40% реже менять работу
Айтишники стали на 40% реже менять работу
В 2023 году, с увеличением темпов роста конкуренции, айтишники стали на 40% реже менять работу.
Об этом говорится в аналитике по состоянию рынка за август от Djinni.
Количество наймов в 2021 было почти вдвое выше, чем в 2020, а среднее время между наймами ощутимо уменьшилось. В 2023-м, когда конкуренция ощутимо возросла, кандидаты меняют работу реже.
Айтишники стали на 40% реже менять работу
Там уточняют, что за 10 лет существования Djinni на платформе наняли 48 тысяч кандидатов почти 60 тысяч раз. 8394 кандидата наняли более одного раза:
  • из них 80% - по два раза;
  • 15% - 3 раза;
  • только 5% больше;
  • четырех кандидатов наняли 10 раз с 2013 года.
Отметим, что наиболее желанные специалисты в IT уже третий месяц подряд — это маркетологи.
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Опубликованных профилей кандидатов в августе почти вдвое больше, чем опубликованных вакансий. Наймов в августе на 17% меньше, чем в июле, но зарплаты senior-специалистов выросли на $300.
Вакансий в августе опубликовали рекордно мало — 10,3 тысячи, на 25% меньше, чем в июле.
Напомним, до полномасштабной войны отрасль IT была одной из самых привлекательных для соискателей. Впоследствии желание перейти в айти только усиливалось. Но в начале полномасштабного вторжения рынок труда в категории «ІТ, компьютеры, интернет» обрушился в 7 раз — с 9 887 до 1 363 вакансий.
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По материалам:
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