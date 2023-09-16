Айтишники стали на 40% реже менять работу — Finance.ua

Айтишники стали на 40% реже менять работу Сегодня 08:48 — Личные финансы

Айтишники стали на 40% реже менять работу

В 2023 году, с увеличением темпов роста конкуренции, айтишники стали на 40% реже менять работу.

Об этом говорится в аналитике по состоянию рынка за август от Djinni.

Количество наймов в 2021 было почти вдвое выше, чем в 2020, а среднее время между наймами ощутимо уменьшилось. В 2023-м, когда конкуренция ощутимо возросла, кандидаты меняют работу реже.

Там уточняют, что за 10 лет существования Djinni на платформе наняли 48 тысяч кандидатов почти 60 тысяч раз. 8394 кандидата наняли более одного раза:

из них 80% - по два раза;

15% - 3 раза;

только 5% больше;

четырех кандидатов наняли 10 раз с 2013 года.

Отметим, что наиболее желанные специалисты в IT уже третий месяц подряд — это маркетологи.

Опубликованных профилей кандидатов в августе почти вдвое больше, чем опубликованных вакансий. Наймов в августе на 17% меньше, чем в июле, но зарплаты senior-специалистов выросли на $300.

Вакансий в августе опубликовали рекордно мало — 10,3 тысячи, на 25% меньше, чем в июле.

Напомним, до полномасштабной войны отрасль IT была одной из самых привлекательных для соискателей. Впоследствии желание перейти в айти только усиливалось. Но в начале полномасштабного вторжения рынок труда в категории «ІТ, компьютеры, интернет» обрушился в 7 раз — с 9 887 до 1 363 вакансий.

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