Сколько зарабатывают украинские PM, DevOps, Data Scientists и другие айтишники (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские PM, DevOps, Data Scientists и другие айтишники (инфографика) Сегодня 13:08 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские PM, DevOps, Data Scientists и другие айтишники (инфографика)

DOU представил третью статью летнего цикла 2023 года — о зарплатах специалистов, работающих в украинском ІТ: менеджеров проектов, специалистов по HR, рекрутингу, обучению, аналитиков, дизайнеров, DevOps/SRE, Data Science и других.

Об исследовании. На этот раз анкету, кроме разработчиков и тестировщиков, заполнили 4614 технических и нетехнических специалистов, работающих в украинском ІТ. В опросе принимали участие как айтишники, которые сейчас находятся в Украине (их 4155), так и выехавшие за границу после начала полномасштабной войны, но планирующие вернуться (459 специалистов). Данные 294 специалистов, живущих за границей и не планирующих возвращаться, не учтены.

Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»), а для анализа уровней зарплаты используется медиана.

Портрет участников опроса

Наиболее многочисленными специализациями в украинском ІТ, кроме разработки и тестирования, остаются менеджмент проектов (6% украинских айтишников), HR/рекрутинг/обучение (5%), аналитика и дизайн (по 4%), а также DevOps (3%).

42% из этих ІТ-специалистов — женщины. Больше всего женщин в HR, рекрутинге и обучении (90%), Customer Success (71%), среди технических писателей (69%), в маркетинге и PR (63%), а также в продажах и развитии бизнеса (62%).

Уменьшилась доля новичков: только 4% начали работать в ІТ за последний год (в декабре 2022 года таких было 8%). 7% начали работать по нынешней ІТ-специализации год или менее назад.

Больше всего новичков сейчас среди HTML-кодеров (15% из них работают менее года по этой специализации), специалистов по продажам (14%), по безопасности, Customer Success и ERP/CRM (по 11%), специалистов по поддержке пользователей (10%).

Медианные зарплаты: динамика

Продолжают расти зарплаты у опытных специалистов по менеджменту проектов. Во второй половине 2022 года заметно больше стали зарабатывать Product Managers, в первом полугодии 2023 — Delivery Managers (+$400, до $4900).

После падения в начале полномасштабного вторжения уже год растет медианная зарплата Data Scientists: +$520 (до $3020) за последние полгода. Повышение связано с увеличением доли специалистов уровня Senior и уменьшением количества специалистов уровня Junior. Возможно, из-за прекращения найма начинающих и благодаря продвижению по карьерной лестнице айтишников с опытом.

Появилась тенденция роста зарплат специалистов по маркетингу (+$110, до $1500).

Зарплаты аналитиков, дизайнеров, специалистов по HR, рекрутингу и обучению, как и специалистов по поддержке, без значительных изменений с начала полномасштабной войны.

Зарплаты по должностям

В первом полугодии 2023 года самая большая медианная зарплата у Director of Engineering: $7300 (+$800 за полгода). Зарплаты этих специалистов возобновились после падения из-за начала полномасштабного вторжения и уже превзошли уровень декабря 2022 года.

На втором месте Engineering Manager с компенсацией в $6500, что соответствует медианной зарплате System Architect. Несколько ниже медиана у СТО ($5500).

К наиболее оплачиваемым ІТ-специалистам относятся также опытные специалисты по менеджменту проектов: Delivery Managers ($4900), Program Managers ($4725). Их зарплаты соответствуют медианным зарплатам СЕО небольших компаний ($4700).

Среди самых оплачиваемых ІТ-специалистов, не имеющих руководящей функции, DevOps ($3500) и SRE ($4000), Data Engineers ($3500), DBA-специалисты ($3200).

Самые низкие зарплаты традиционно у сисадминов ($1100), специалистов по поддержке пользователей ($1000) и HTML-кодеров ($900).

Data Science

В первой половине 2023 года несколько снизились зарплаты сеньоров: -$200, до $5650, у Senior Data Engineer; -$850, до $4250, у Senior Data Scientist.

Зарплаты джуниоров и медлов почти не изменились. Медианная зарплата Junior — $1023, Middle — $2850.

Заметно изменилась структура специалистов по Data Science: стало меньше начинающих. Доля интернов и джунов упала с 26% в декабре 2022 года до 17% сегодня, зато выросло количество Middle и Senior+.

DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security

Зарплаты специалистов по SRE и DBA продолжают уменьшаться. У SRE падение на $122 за последние полгода и на $700 за год. У DBA $600 за полгода и $650 за год.

Также стали получать меньше специалисты по Security (-$453, до $1897). Причиной может быть большее количество новичков в этой специализации: если в декабре 2022 года 7% специалистов имели меньше года опыта в этой сфере, то в июне 2023 года уже 11%.

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Зарплаты DevOps остаются на высоком уровне и превышают зарплаты разработчиков: $1300 у Junior (+$100 за полгода), $2800 у Middle и $5500 у Senior.

Зарплаты сисадминов выросли за полгода: +$100, до $1100. Это соответствует медианной зарплате мидлов. Начинающие могут рассчитывать на зарплату в $800, сеньоры — на $1423.

Director of Engineering, CTO

Медианные зарплаты технических специалистов С-level имеют тенденцию к снижению: медиана в июне 2023 года $6000 против $6275 в декабре 2022-го.

Падение произошло в зарплатах СТО: $5500 против $6650. Это прослеживается как в аутсорсинговых, так и в продуктовых компаниях.

Медианная зарплата Director of Engineering, напротив, выросла на $800, до $7300. Это произошло благодаря увеличению медианной зарплаты в продуктовых компаниях.

Медианная зарплата технических специалистов С-level в стартапах тоже увеличилась за полгода на $1000 и составляет $7200 против $6000 во всех компаниях в целом. Однако количество анкет не очень большое (19), поэтому к этим изменениям следует относиться с осторожностью.

HR

Зарплаты HR-директоров почти не изменились за полгода: +$39, до $3039.

Продолжает расти медианная зарплата Talent Acquisition Managers: +$350 в год (до $2300). Также HR Business Managers стали получать больше: за полгода +$280 (до $2200).

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Зарплаты рекрутеров, HR-менеджеров и People partners/Happiness managers, напротив, последний год постепенно снижаются: у рекрутеров за год -$145 (до $1000), у HR-менеджеров -$100 (до $1200), у People partners/Happines (до $1335).

Постепенно растут зарплаты начинающих в рекрутинге: у Talent Researchers/Sourcers +$150 в год, до $700.

Project Management

За полгода заметно выросла медианная зарплата Delivery Managers: +$400 до $4900. Преимущественно в аутсорсинговых и аутстафинговых компаниях. В этих компаниях больше стали получать и Project Managers.

Зарплаты Product Managers после резкого роста во втором полугодии 2022 остались на том же уровне.

В других должностях по менеджменту проектов происходит небольшая коррекция медианных зарплат в течение года, без четких тенденций роста или падения.

Business, System, Data Analyst

Зарплаты System Analysts продолжают расти. За последние полгода они увеличились на $250 (до $2250), а за год вышли на $750.

Медианная зарплата Product Analysts, напротив, снизилась на $650 за полгода, до $1900, однако это связано с увеличением доли специалистов уровня Junior.

В первом полугодии 2023 года в продуктовых компаниях росли зарплаты Business Analysts (на $400, до $1900) и BI Analysts (на $225, до $1825).

Designer

Медианная зарплата 2D Artists продолжает снижаться: $100 за последние пол года и $150 за последний год, до $1100.

На $150 до $1150 за полгода выросла медианная зарплата Graphic/Video Designers.

Зарплаты специалистов по UI/UX-дизайну после роста во второй половине 2022 года вернулись к прошлогоднему уровню ($250 за полгода, до $1600). Тенденция к снижению зарплат этих профессионалов прослеживается в компаниях всех типов и размеров.

Marketing

После падения во втором полугодии 2022 года выросли медианные зарплаты многих специалистов по маркетингу: у Digital Marketing Managers +$490 (до $1775), у Employer Brand Managers +$325 (до $1675), у Marketing Managers +$325 (до $1525). Продолжают больше получать копирайтеры: +$225 за полгода, до $1525.

Выросла медианная зарплата медлов (+$200, до $1400), сеньоров (+$200, до $2000) и тимлидов (+$425, до $2350). В то же время уменьшилась компенсация у специалистов уровня Head (-$850 до $2550), а также их количество.

Customer Success, Sales Manager, Support

Медианные зарплаты специалистов по Technical Support несколько выше, чем у Customer Support ($1100 против $1000). Начинающие в Technical Support получают $800, специалисты уровня Middle — $1325, Senior — $1575. В Customer Suppport интерны и джуниоры могут рассчитывать на $500−600, мидлы и сеньоры — $1000.

Медианные зарплаты специалистов по продажам не изменились за последние полгода. У Customer Success -$100, до $1200.

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