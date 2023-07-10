Сколько зарабатывают украинские разработчики — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские разработчики Сегодня 16:02 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские разработчики, Фото: freepik.com

Медианная зарплата разработчиков в Украине уже год практически не меняется. Медианная зарплата разработчиков в Украине незначительно выросла в первом полугодии 2023 года: $3435 ($35 до декабря 2022 года).

Об этом свидетельствуют данные опроса Dou.ua.

Портрет участников опроса

91% опрошенных разработчиков (6021 специалист) сейчас в Украине, 9% (584 специалиста) — за рубежом, но планируют вернуться.

Миграция разработчиков по Украине преимущественно остановилась: в Киеве сейчас живут 37% тех, кто в Украине (в декабре — 36%), во Львове — 20% (в декабре 21%). Кроме Киева и Львова, 6% разработчиков проживают в Днепре, по 4% - в Одессе, Виннице и Ивано-Франковске. В Харькове, как и полгода назад, 3% разработчиков.

Медианный возраст украинских разработчиков увеличился на год и составляет 29 лет против 28 лет в декабре 2022 года. Это, как и уменьшение количества интернов, может являться показателем замедления вхождения новых специалистов в украинское ІТ.

Большинство украинских разработчиков по-прежнему имеют тайтл Middle (37%) и Senior (32%). Около 35% имеют 3−5 лет опыта в разработке, еще 36% — более 5 лет.

JavaScript постепенно теряет свои позиции в разработке: основным языком его назвали 19% разработчиков против 21% полгода назад. TypeScript, напротив, увеличивает свой вес: сейчас это основной язык для 17% разработчиков (в декабре 2022 года — для 16%, а год назад — для 14%). JavaScript и TypeScript являются основными языками для Front-end специалистов: 53% из них чаще всего используют JavaScript, а 43% - TypeScript.

На третьем месте по частоте использования — C#/.NET, это основной язык для 14% разработчиков. Чаще других языков его выбирают Full Stack специалисты: для 25% из них это основной язык.

Далее следуют Java (12% назвали основным языком) и PHP (8%). Их тоже постепенно меньше используют, хотя Java остается основным языком для 27% Back-end разработчиков.

Доля разработчиков, которые чаще всего используют Python, стабильна и составляет 7%. Чаще всего его выбирают Back-end специалисты: для 13% из них это основной язык.

Специалисты по мобильной разработке предпочитают Kotlin (для 33% это основной язык) и Swift (28%).

Медианные зарплаты

Медианская зарплата разработчиков в Украине незначительно выросла в первом полугодии 2023 года: $3435 ($35 до декабря 2022 года). Следовательно, медиальная зарплата разработчика уже год почти не меняется.

По должностям

В 2023 году прекратился рост зарплат опытных разработчиков, происходивший после начала полномасштабного вторжения. В первом полугодии 2023 года даже немного снизились медианные зарплаты разработчиков уровня Senior (-$100, до $4900) и Tech Lead (-$375, до $5500, вернувшись на уровень лета 2022 года). Ненамного повысились лишь зарплаты тимлидов (+$100, до $5200).

По опыту работы в ІТ

Разработчики с менее чем годовым опытом работы могут рассчитывать на $500−700 в месяц. Значительное увеличение зарплат начинается со второго года работы, и наиболее активно компенсацию повышают в первые восемь лет. После этого значительный рост медианных зарплат с увеличением опыта уже не наблюдается.

По городам

Самые высокие медианные зарплаты у разработчиков, которые выехали за границу, но планируют вернуться в Украину — $4500.

Впервые с начала полномасштабного вторжения Киев опередил Львов по медианным зарплатам разработчиков: $3750 против $3725. Это может быть признаком постепенного возвращения айтишников в Киев, ведь опытные специалисты чаще выезжали из столицы с началом полномасштабной войны.

Читайте также Сколько ІТ-специалистов работают сразу на нескольких проектах

Средние зарплаты разработчиков уровня Senior+ в Киеве несколько выше, чем во Львове, тогда как зарплаты джунов и медлов не отличаются.

По специализации

Самые высокие медианные зарплаты, как и полгода назад, у Back-end разработчиков — $3800. Зарплаты специалистов разных уровней практически не изменились, кроме как у Middle, где она уменьшилась на $50, до $2800.

Заметно уменьшилась медианная зарплата специалистов по Mobile-разработке: -$275, до $3475. Однако эта специализация остается на втором месте по уровню зарплат после Back-end разработки. Уменьшились зарплаты опытных Mobile-разработчиков: $150 (до $2550) у медлов и $100 (до $4900) у сеньоров.

Медианная зарплата Full Stack специалистов не изменилась — $3200, хотя появилась тенденция к ее уменьшению: у джуниоров — $20 (до $980), медлов — $25 (до $2475), сеньоров — $50 (до $4750).

Зарплаты Front-end специалистов тоже понемногу уменьшаются: у джуниоров — $30 (до $950), сеньоров — $50 (до $4750).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.