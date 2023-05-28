Сколько ІТ-специалистов работают сразу на нескольких проектах — Finance.ua

Сколько ІТ-специалистов работают сразу на нескольких проектах Сегодня 11:05 — Личные финансы

Сколько ІТ-специалистов работают сразу на нескольких проектах

Портал dev.ua провел опрос среди ІТ-специалистов, приходилось ли им работать на нескольких проектах.

Работали ли вы когда-нибудь одновременно на нескольких проектах от разных заказчиков:

Инфографика: dev.ua

Только треть IT-специалистов никогда не работали одновременно на двух проектах. В то же время, почти 24% опрошенных практикуют такую работу на регулярной основе.

Есть ли запрет в компаниях на параллельную работу на нескольких проектах

Большинство ІТ-специалистов (почти 80% опрошенных) отметили, что такие ограничения компания не указывает, однако лучше о дополнительной работе основному работодателю не знать.

В то же время, в некоторых компаниях запрет о «сиденье сразу на двух стульях» официально прописан в контракте, за нарушение этой нормы работникам выписывают штраф. О таких ограничениях сообщили около 21% респондентов.

Есть частные случаи, как такого запрета нет, но компания ставит ультиматум, что в рабочее время нельзя работать над чем-либо другим, кроме проекта компании. Но обычно работодатели позволяют работать на разных проектах в рамках одной компании.

На вопрос о том, согласовывали ли айтишники с основным работодателем работу на дополнительном проекте, отвечали так:

Инфографика: dev.ua

То есть в большинстве своем второй проект — это тайна.

Напомним, в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось . Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год, и она рекордная.

Ранее DOU провел исследование , сколько Trainee/Junior-специалистов ІТ-компании нуждались в 2022 году, с помощью каких каналов их наняли и какие планы по найму начинающих в 2023-м. Всего за прошлый год они наняли 3989 начинающих в Украине и 185 за рубежом (учитывали только тех, кто платит налоги в Украине), больше всего Software Engineers и Support-специалистов.

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