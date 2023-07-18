Сколько зарабатывают тестировщики в 2023 году и где зарплаты QA самые высокие (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают тестировщики в 2023 году и где зарплаты QA самые высокие (инфографика) Сегодня 13:03 — Личные финансы

Сколько зарабатывают тестировщики в 2023 году и где зарплаты QA самые высокие (инфографика)

В мае-июне 2023 года DOU опросили 2927 украинских тестировщиков относительно их зарплат.

90% респондентов сегодня живут в Украине, 10% уехали за границу из-за войны, но планируют вернуться. 161 опрашиваемых, живущих в других странах, не планируют возвращаться, поэтому их ответы не были учтены.

Медианные зарплаты мужчин и женщин. Как свидетельствует опрос, медианные зарплаты женщин, специализирующихся в Automation или General QA, ниже, чем у мужчин: $2800 против $3200 в Automation QA и $2500 против $3000 в General QA. Зарплаты специалистов и специалистов по Manual QA не отличаются — $1500. Разница в медианных зарплатах мужчин и женщин в Automation QA и General QA прежде всего связана с большим опытом работы мужчин.

Самые высокие зарплаты по городам

По результатам опроса, самые высокие зарплаты у временно живущих за рубежом специалистов — $2500. Далее — Черновцы ($2400), Киев ($2200) и Львов ($2000). В Киеве медианные зарплаты во всех QA-специализациях выше, чем в других городах. Во Львове зарплаты Manual QA несколько выше среднего в городах уровня ($1600 против $1500).

По специализации

Зарплаты Senior в Automation QA продолжают расти: $100 за полгода, до $4500. Зарплаты джунов и миддлов вернулись на прошлогодний уровень: у джунов +$150, до $1050, у миддлов -$100, до $2500.

Продолжают повышаться зарплаты опытных General QA: +$100 у Senior, до $3400, +$25 у Team Leads, до $3650. Зарплаты джунов и миддлов вернулись к прошлогоднему уровню после падения в декабре 2022 года.

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Зарплаты опытных Manual QA не изменились. Медианные зарплаты джунов и миддлов несколько уменьшились: $100, до $1600, у миддлов, $50, до $750, у джунов.

По языкам программирования

У специалистов по TypeScript, как и полгода назад, одни из самых высоких зарплат. Их средняя компенсация продолжает расти: $3350 сегодня против $3000 полгода назад и $2750 назад.

Далее по уровню зарплат идут специалисты по Java ($2838) и C#/.NET ($2750). Несколько ниже зарплаты у тех, кто работает с Python ($2500) и JavaScript ($2220).

Самые низкие зарплаты у тестировщиков, которые не используют ни один язык программирования, — $1500.

По типу компании

Аутстафинговые компании остаются самым привлекательным местом работы для QA-специалистов с точки зрения зарплат: медианная компенсация тестировщика здесь составляет $2500 против $2000 в среднем по всем компаниям. Высокая медианная зарплата в аутстафинговых компаниях обусловлена ​​среди прочего высокой долей специалистов по Automation QA, работающих здесь (33% против 20% во всех компаниях в целом).

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Зарплаты в продуктовых компаниях приближаются к зарплатам в аутстафинге, однако из-за высокой доли специалистов из Manual QA тестировщики в продуктовых компаниях зарабатывают $2000 против $2500 в аутстафинге.

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