За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование Сегодня 15:02 — Личные финансы

За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование

IT-специалисты из Харькова могут купить квартиру на вторичном рынке вдвое быстрее коллег из Киева.

Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса аренды и покупки жилья LUN в сочетании с летним зарплатным опросом DOU , проведенным среди IT-сообщества.

Согласно его результатам, всего лишь год (здесь и далее подразумевается использование 100% заработной платы, — Ред.) понадобится Senior-разработчику, работающему в Киеве, чтобы купить там однокомнатную квартиру. На такое же жилье Middle-специалисту нужно зарабатывать 22 месяца, а Junior-разработчику — почти 5 лет или 58 месяцев, если быть точными.

Похожая ситуация для айтишников во Львове. Для приобретения однокомнатной квартиры на местном рынке вторички Senior должен отложить те же полноценные 12 заработных плат, как и коллеги из столицы. А вот Middle насобирает на жилье во Львове на месяц быстрее, чем их столичные коллеги — 21 зарплата. Junior сможет купить однокомнатную квартиру за 55 месяцев.

Гораздо быстрее удастся собрать на жилье ІТ-работникам из Одессы. Цена однокомнатного жилья на вторичке Одессы для Senior-специалиста эквивалентна 9 зарплатам. Middle должен отложить 16 полноценных зарплат, а местные Junior потратят на квартиру чуть больше трех лет своей карьеры — 39 месяцев, если быть точными.

Такое же время понадобится и специалистам из Днепра — здесь айтишникам тоже нужно 9 зарплат, чтобы иметь возможность купить однокомнатную квартиру.

Быстрее всего на однокомнатную квартиру в своем городе насобирает Senior из Харькова — ему понадобится 6 зарплат.

Сравнение с другими странами

По данным The Financial Times, в среднем в США в 2023 году семье для покупки дома требуется 7,58 годовых доходов.

В Великобритании в среднем требуется 9 годовых доходов для покупки дома.

Согласно данным сервиса Numbeo, в Лиссабоне для покупки жилья следует отложить 19 годовых доходов семьи.

«Для украинских ІТ-шников сроки накопления на жилье выглядят невероятно быстрыми по сравнению с вышеприведенными мировыми реалиями». — резюмировали в ЛУН.

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