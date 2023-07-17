За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование — Finance.ua
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За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование

Личные финансы
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За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование
За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование
IT-специалисты из Харькова могут купить квартиру на вторичном рынке вдвое быстрее коллег из Киева.
Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса аренды и покупки жилья LUN в сочетании с летним зарплатным опросом DOU, проведенным среди IT-сообщества.
Согласно его результатам, всего лишь год (здесь и далее подразумевается использование 100% заработной платы, — Ред.) понадобится Senior-разработчику, работающему в Киеве, чтобы купить там однокомнатную квартиру. На такое же жилье Middle-специалисту нужно зарабатывать 22 месяца, а Junior-разработчику — почти 5 лет или 58 месяцев, если быть точными.
За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование
Похожая ситуация для айтишников во Львове. Для приобретения однокомнатной квартиры на местном рынке вторички Senior должен отложить те же полноценные 12 заработных плат, как и коллеги из столицы. А вот Middle насобирает на жилье во Львове на месяц быстрее, чем их столичные коллеги — 21 зарплата. Junior сможет купить однокомнатную квартиру за 55 месяцев.
За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование
Гораздо быстрее удастся собрать на жилье ІТ-работникам из Одессы. Цена однокомнатного жилья на вторичке Одессы для Senior-специалиста эквивалентна 9 зарплатам. Middle должен отложить 16 полноценных зарплат, а местные Junior потратят на квартиру чуть больше трех лет своей карьеры — 39 месяцев, если быть точными.
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Такое же время понадобится и специалистам из Днепра — здесь айтишникам тоже нужно 9 зарплат, чтобы иметь возможность купить однокомнатную квартиру.
За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование
Быстрее всего на однокомнатную квартиру в своем городе насобирает Senior из Харькова — ему понадобится 6 зарплат.
За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины — исследование

Сравнение с другими странами

По данным The Financial Times, в среднем в США в 2023 году семье для покупки дома требуется 7,58 годовых доходов.
В Великобритании в среднем требуется 9 годовых доходов для покупки дома.
Согласно данным сервиса Numbeo, в Лиссабоне для покупки жилья следует отложить 19 годовых доходов семьи.
«Для украинских ІТ-шников сроки накопления на жилье выглядят невероятно быстрыми по сравнению с вышеприведенными мировыми реалиями». — резюмировали в ЛУН.
Кредиты могут потребоваться в разных ситуациях, когда человек нуждается в финансовой поддержке. Из-за полномасштабной войны многие украинцы остались без работы и зарплаты. Именно в эти моменты граждан выручают кредиты. Мы решили собрать ключевых представителей финансового сообщества Украины и спросить у них — что происходило и происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Обо всем этом узнавайте на Ukrainian Credit Conference (UCC). Регистрация по ссылке ниже:

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По материалам:
dev.ua
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