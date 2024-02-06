Зарплаты ІТ-специалистов упали на $100−500: аналитика Djinni за январь — Finance.ua

Зарплаты ІТ-специалистов упали на $100−500: аналитика Djinni за январь Сегодня 09:03 — Личные финансы

Зарплаты ІТ-специалистов упали на $100−500: аналитика Djinni за январь

Зарплаты ІТ-специалистов упали на $100−500 по сравнению с январем 2023 года. Впервые за год снизилась зарплата кандидатов без опыта. В среднем вакансия получает почти 27 откликов в месяц.

Об этом свидетельствует аналитика Djinni за январь.

Количество вакансий

В январе рекрутеры опубликовали на Djinni 10 214 вакансий, на 30% больше, чем в декабре, и даже на 150 вакансий больше, чем в ноябре. Но это все еще меньше, чем годом ранее.

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Инфографика: Djinni

44% опубликованных в январе вакансий требуют опыта 1 или 2 года. 26% - для кандидатов с опытом хотя бы 3 года. 21% — для тех, у кого хотя бы 5 лет за плечами, и только в 8% нет требований к предыдущему опыту.

При этом среди технических вакансий требования к опыту обычно выше. Здесь вакансий с требованием 5+ лет — 33%, а без требований — только 4%.

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Рост в количестве вакансий по сравнению с декабрем почти во всех категориях. Единственное исключение — Java. Этих вакансий в январе опубликовали даже меньше, чем в декабре, на 10%.

Больше всего вакансий опубликовали для маркетологов. Их доля в январе — 15%. Чаще всего в этой категории ищут media buyers и PPC-специалистов. На втором месте с большим отрывом Sales, и только на третьем — вакансии для JavaScript разработчиков.

Инфографика: Djinni

Среди вакансий, созданных в январе 2024 г., 24% предусматривают хотя бы частичное присутствие в офисе (14% partly remote и 10% — полностью офисные вакансии). Год назад таких вакансий было всего 16,5% (9,5% частичного офиса и 10% в офис). Доля вакансий, где кандидат может выбирать, уменьшилась с 40% до 31%. Доля полностью удаленных вакансий почти без изменений.

Наймов меньше, чем год назад

В январе 718 кандидатов сообщили о найме на Djinni. Это примерно на уровне предыдущего месяца, но на 20% меньше, чем в январе 2023 года.

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JavaScript остается самой большой категорией в наймах, но их доля уменьшилась с 14% в январе 2023 года до 11% в прошлом месяце. На втором месте .NET с 7.3% (в прошлом году было меньше 5%) и на третьем — QA с 6,4% (было 8%). Наймы в категории маркетинг на 9-м месте с 4,6%. Приблизительно на уровне прошлого года.

Инфографика: Djinni

Медиана зарплат

По сравнению с декабрем зарплаты наемных технических кандидатов почти не изменились. Специалисты от 7 лет опыта также просили в среднем $5000, от 5 лет — $4000.

Заметно снижение только у кандидатов с 3−4 годами опыта: медиана снизилась с $2800 до 2500, но это возвращение к уровню ноября.

Впервые, по крайней мере за последний год, несколько снизились зарплаты наемных кандидатов без опыта. Сейчас их медиана составляет 475 долларов, в то время как ранее держалась на $500.

Инфографика: Djinni

Год назад кандидаты с опытом 7 и более лет могли претендовать на $5500 в среднем, теперь это $5000. Кандидаты с опытом 5−7 лет потеряли всего 100 долларов по сравнению с прошлым годом, а те, у кого за плечами 3−5 лет, готовы уступить $500.

Инфографика: Djinni

Если сравнивать зарплаты наемных кандидатов за 2022 и 2023 годы, средняя зарплата повысилась только в категориях, где вырос также средний опыт. Более того, есть категории, где зарплаты снизились или остались без изменений, но опыт нанятых кандидатов вырос. Это .NET (+1 год опыт и -$200 средней зп) и Data Analyst (плюс полгода и минус $100).

Также есть плюс в зарплатах при том же среднем опыте — это DevOps, Unity, C++ и Data Engineer.

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Зарплаты выросли у Java, Golang и Node. js разработчиков, но вместе с ними и более высокий опыт наемных кандидатов, у Java — аж на 2 года (в 2022 году медианный опыт наемных кандидатов был 3 года, сейчас — 5).

Наибольшее падение в зарплате — в категории Security: средний опыт нанятых в 2023 году кандидатов 1.5 года (в 2022 году был 3), а средняя зарплата снизилась с $2500 до $1000.

Среди 90 тысяч кандидатов в поиске только 450 имеют в профиле зарплату в $10 000 и более.

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