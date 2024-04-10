Зарплаты в вакансиях снизились. Обзор рынка ІТ-вакансий от Djinni — Finance.ua

Зарплаты в вакансиях снизились. Обзор рынка ІТ-вакансий от Djinni Сегодня 08:04 — Личные финансы

Зарплаты в вакансиях снизились. Обзор рынка ІТ-вакансий от Djinni

За первый квартал 2024 года зарплаты в вакансиях senior разработчиков снизились с $4−5,5 тыс. в январе до $3−5 тыс. в марте. Такого низкого верхнего предела за последний год еще не было.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Djinni.

Авторы исследования отмечают, что даже в традиционно самой дорогой категории девопсов вилка зарплат в вакансиях для сеньоров снизилась до $3,5−5,5 тыс., хотя предыдущие полгода держалась на уровне $4−6 тыс.

График: Djinni

Одни из немногих категорий, где не произошло падения — Security, Product Manager и Data Engineer.

Зарплаты наемных опытных разработчиков в марте вернулись к уровню предыдущего квартала — $5 тыс. для кандидатов с опытом 7+ лет и $4 тыс. для тех, у кого 5−6 лет опыта.

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Кандидаты с опытом 3−4 года в среднем рассчитывают на 2,5 тысячи, хотя в феврале медиана поднималась до $3 тыс. Похожая ситуация и с разработчиками с опытом 2 года: в феврале медианная зарплата поднялась до $1800, но в марте снова упала до $1500.

А вот разработчики без опыта сейчас вряд ли могут рассчитывать на $500. В феврале и марте их зарплаты упали до $400−450 долларов.

График: Djinni

Уменьшение зарплат коснулось не только разработчиков. Медианные зарплаты других технических кандидатов в первом квартале 2024 года тоже в основном меньше, чем за то же время 2023 года.

И только в нетехнических категориях есть +500 для тех, у кого 7 и более лет опыта. Хотя нетехнических специалистов чаще нанимают менее опытных.

График: Djinni

Наймов на $7 тыс. и выше стало ощутимо меньше. В первом квартале 2024 года их было всего 38, год назад — 84.

В исследовании также указывается, что в марте рекрутеры отправили 61 тысячу предложений. Это почти столько же, как в феврале, но на 20% меньше, чем в марте прошлого года. При этом количество кандидатов, получающих предложения, остается на уровне 30−32 тысяч в месяц, но количество предложений, которые получает один кандидат, ежемесячно снижается.

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Напомним, по данным исследования Dou, только 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или больше. Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%).

В марте компании опубликовали на Dou 4803 вакансии. Это почти на тысячу вакансий больше, чем в марте прошлого года. В маркетинге — больше всего вакансий, 543 в марте. В С++ после года отрицательной динамики впервые заметен рост (до 46 вакансий). Во Front-end — 265 вакансий в марте — больше всего за прошлый год.

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