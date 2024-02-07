Meta почне маркувати зображення, створені штучним інтелектом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta почне маркувати зображення, створені штучним інтелектом

Технології&Авто
85
Meta почне маркувати зображення, створені штучним інтелектом
Meta почне маркувати зображення, створені штучним інтелектом
Корпорація Meta, яка володіє Facebook, Instagram, Threads та WhatsApp почне виявляти та окремо маркувати зображення, згенеровані службами штучного інтелекту інших компаній, в тому числі найбільш поширених, а саме OpenAI та Google, повідомляє Reuters.
Нововведення почне працювати вже у найближчі місяці.
Meta застосовуватиме спеціальні мітки до будь-якого контенту, що створено за допомогою ШІ і який публікується в її сервісах Facebook, Instagram та Threads. Таким чином компанія буде сигналізувати користувачам, що зображення, які в багатьох випадках нагадують справжні фотографії, насправді є цифровими творіннями.

Читайте також: Як заробити за допомогою штучного інтелекту

На думку авторів нововведення, воно допоможе запобігти введенню в оману користувачів соціальних мереж та сервісів.
В інтерв'ю Reuters президент з глобальних справ Meta Нік Клегг запевнив, що на сьогодні вони вже можуть надійно маркувати зображення, створені штучним інтелектом, відрізняючи їх від інших візуальних творів, але інструменти для маркування аудіо- та відеоконтенту складніші та все ще розробляються. Крім того, Клегг підтвердив, що не існує способу відрізняти текст, який створено ШІ, тому компанія не працює в цьому напрямку.
Також він повідомив, що Meta почне вимагати від користувачів маркувати власний змінений аудіо- та відеоконтент, якщо його було створено з використанням ШІ, а для порушників Meta застосовуватиме штрафні санкції. Але які саме, він не зазначив.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.