Meta почне маркувати зображення, створені штучним інтелектом — Finance.ua

Meta почне маркувати зображення, створені штучним інтелектом Вчора 23:35 — Технології&Авто

Meta почне маркувати зображення, створені штучним інтелектом

Корпорація Meta, яка володіє Facebook, Instagram, Threads та WhatsApp почне виявляти та окремо маркувати зображення, згенеровані службами штучного інтелекту інших компаній, в тому числі найбільш поширених, а саме OpenAI та Google, повідомляє Reuters

Нововведення почне працювати вже у найближчі місяці.

Meta застосовуватиме спеціальні мітки до будь-якого контенту, що створено за допомогою ШІ і який публікується в її сервісах Facebook, Instagram та Threads. Таким чином компанія буде сигналізувати користувачам, що зображення, які в багатьох випадках нагадують справжні фотографії, насправді є цифровими творіннями.

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На думку авторів нововведення, воно допоможе запобігти введенню в оману користувачів соціальних мереж та сервісів.

В інтерв'ю Reuters президент з глобальних справ Meta Нік Клегг запевнив, що на сьогодні вони вже можуть надійно маркувати зображення, створені штучним інтелектом, відрізняючи їх від інших візуальних творів, але інструменти для маркування аудіо- та відеоконтенту складніші та все ще розробляються. Крім того, Клегг підтвердив, що не існує способу відрізняти текст, який створено ШІ, тому компанія не працює в цьому напрямку.

Також він повідомив, що Meta почне вимагати від користувачів маркувати власний змінений аудіо- та відеоконтент, якщо його було створено з використанням ШІ, а для порушників Meta застосовуватиме штрафні санкції. Але які саме, він не зазначив.

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