Борьба за рынок: Amazon планирует запустить сервис доставки дешевых товаров из Китая — Finance.ua

Борьба за рынок: Amazon планирует запустить сервис доставки дешевых товаров из Китая Сегодня 07:10 — Мир

Борьба за рынок: Amazon планирует запустить сервис доставки дешевых товаров из Китая

Чтобы противостоять китайским сервисам Temu и Shein, американский Amazon планирует создать свой сервис по доставке товаров из Китая.

Об этом сообщает The Wall Street Jornal.

Amazon планирует запустить сервис, ориентированный на доставку дешевой модной одежды, товаров для дома и других товаров со складов в Китае.

Сообщается, что такой план возник, поскольку сталкивается с большей конкуренцией со стороны недорогих платформ электронной коммерции Temu и Shein.

На закрытой встрече с китайскими торговцами компания Amazon представила план дебюта нового сервиса на своей платформе для продажи небрендированной модной одежды и товаров из Китая.

Amazon заявил, что будет отправлять товары непосредственно из Китая потребителям в США в течение 9 — 11 дней. До сих пор товары, продаваемые китайцами американским клиентам Amazon, обычно проходили через склады в США.

В сообщении говорится, что скорая доставка и легкий возврат товаров являются основой стратегии Amazon, в то время как Temu и Shein привлекают покупателей низкими ценами.

Две новые китайские платформы электронной коммерции быстро расширились и стали угрожать Amazon. В четверг Temu был признан самым скачиваемым бесплатным приложением Apple Store в США, а Shein занял седьмое место.

Економічна Правда По материалам:

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